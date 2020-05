Công an huyện Bảo Lâm Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

• Đồng chí Đỗ Minh Đức được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy

(LĐ online) - Ngày 20/5, Đảng bộ Công an huyện Bảo Lâm đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ Công an huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tá Nguyễn Quang Thống - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Hoàng Trọng Hiền - Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm; đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm; cùng 130 đại biểu là đảng viên trực thuộc Đảng bộ Công an huyện Bảo Lâm.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng Đại hội

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2015-2020, tình hình an ninh trật tự ở huyện tuy có nhiều diễn biến phức tạp, song được sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; đồng thời, với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Công an huyện Bảo Lâm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đề ra. Đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện nhiều chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của ngành về đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, giữ vững sự ổn định chính trị, không để xảy ra đột biến bất ngờ tại địa phương; làm tốt vai trò tham mưu nòng cốt cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp với các ngành, đoàn thể cùng lực lượng công an chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của số đối tượng cực đoan, đấu tranh có hiệu quả với các loại đối tượng chính trị ở địa phương. Tăng cường lực lượng xuống cơ sở, bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị diễn ra tại địa phương, các mục tiêu văn hóa, xã hội, kinh tế trọng điểm, chính trị quan trọng.

Trong nhiệm kỳ qua, lực lượng công an huyện cũng đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh trấn áp các loại tội phạm trên lĩnh vực trật tự xã hội, do đó, đã kiềm chế được sự gia tăng của các loại tội phạm, đảm bảo chỉ tiêu điều tra, khám phá án, tai nạn giao thông được kiềm chế giảm. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì và nâng cao chất lượng.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện Bảo Lâm nhiệm kỳ 2020 -2025 Về công tác xây dựng Đảng, 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ trở lên, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; trong đó, 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Về chuyên môn, giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; 100% đội nghiệp vụ, công an thị trấn Lộc Thắng hoàn thành nhiệm vụ; 80% đơn vị đạt tập thể đơn vị tiên tiến; 80% chiến sĩ đạt chiến sĩ tiên tiến; trong đó, có 15% chiến sĩ thi đua cơ sở; hàng năm Công an huyện đều đạt đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành Điều lệnh Công an Nhân dân.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ kết nạp được 35 Đảng viên mới, đặc biệt, trong nhiệm kỳ không có cán bộ, đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật Đảng. Công an huyện cũng đã hoàn thành Đề án đưa Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã với tỷ lệ 100% xã có công an chính quy.

Ban Chấp hành khoá mới ra mắt Đại hội

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công an huyện xác định “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” và đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể: Phấn đấu đạt trên 20% chi bộ trực thuộc đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó, 15-20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Về chuyên môn, các đội nghiệp vụ đạt 80% đơn vị tiên tiến, 80% chiến sĩ đạt danh hiệu tiên tiến; trong đó, 15% chiến sĩ thi đua cơ sở; hàng năm, Công an huyện đạt từ tiên tiến trở lên, đơn vị đạt danh hiệu kiểu mẫu về văn hóa và Điều lệnh Công an Nhân dân, cơ quan văn hóa; kết nạp từ 25 đảng viên mới trở lên.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí. Đồng chí Đỗ Minh Đức được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

NGUYỄN NGHĨA - TIẾN DŨNG