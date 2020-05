Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai các quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ

(LĐ online) - Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Lê Vinh Quy - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng vừa trao các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động, bổ nhiệm cán bộ chỉ huy thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng. Theo các quyết định, Trung tá Vũ Tuấn Anh - Trưởng Công an huyện Lạc Dương được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; Thượng tá Lê Văn Trúc - Trưởng Công an huyện Đam Rông được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh đối nội; Trung tá Vũ Hoàng Anh - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ được điều động giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Đam Rông; Thượng tá Tào Nguyễn Quang Minh - Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế; Thượng tá Lê Thị Hồng Minh - Phó trưởng Phòng Xây dựng phong trào Bảo vệ ANTQ được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Phòng Xây dựng phong trào Bảo vệ ANTQ; Trung tá Hà Xuân Tùng - Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Lạc Dương; Trung tá Nguyễn Lam Sơn - Phó trưởng Phòng Cảnh sát cơ động được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động.

Đại tá Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trao quyết định bổ nhiệm cho Thượng tá Tào Nguyễn Quang Minh

Tại các buổi lễ, Đại tá Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã giao nhiệm vụ và đề nghị các đồng chí được điều động, bổ nhiệm trong đợt này phát huy tinh thần trách nhiệm, xây dựng mối đoàn kết để cùng tập thể cán bộ, chiến sỹ các đơn vị, địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

NGUYỄN NGHĨA - LÊ TIẾN