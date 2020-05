Đại hội Đảng bộ Công an TP Bảo Lộc lần thứ VIII thành công tốt đẹp

(LĐ online) - Trong 2 ngày 28 và 29/5, Đảng bộ Công an TP Bảo Lộc đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần lần VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với sự tham dự của 150 đại biểu chính thức. Đồng chí Đoàn Kim Đình – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc và Đại tá Đào Ngọc Cần – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã về dự và chỉ đạo Đại hội. Về dự Đại hội còn có lãnh đạo Thành ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Công an TP Bảo Lộc nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND TP Bảo Lộc, Đảng bộ Công an TP đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp trên địa bàn. Hầu hết các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an TP lần thứ VII nhiệm kỳ 2015 - 2020 đều đạt và vượt kế hoạch. Công tác phòng ngừa tội phạm có chuyển biến tích cực, kịp thời đề ra các chủ trương, giải pháp giữ vững an ninh trên địa bàn. Qua đó, Công an TP Bảo Lộc đã lập nhiều chiến công xuất sắc trong công tác phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong nhiệm kỳ, Công an TP Bảo Lộc đã tổ chức hàng chục đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội như đòi nợ thuê, cướp giật, trộm cắp, ma túy, khai thác khoáng sản và đua xe trái phép; kịp thời phát hiện, giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Nhờ đó, án chung và trọng án trên địa bàn trong năm qua đều giảm nhiều so với nhiệm kỳ trước. Theo đó, tỷ lệ án chung được giải quyết, làm rõ đạt đạt 78% và trọng án được làm rõ 20/20 vụ đạt 100%. Cùng với đó, trật tự an toàn giao thông được đảm bảo và tai nạn giao thông giảm cả 3 mặt so với nhiệm kỳ trước. Qua công tác tuần tra, kiểm soát Công an TP đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với hơn 19.400 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ và xử phạt thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 7 tỷ đồng.

Công tác toàn dân phòng chống tôi phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng được nâng cao. Qua đó, Công an TP Bảo Lộc đã tiếp nhận hơn 800 nguồn tin có giá trị từ quần chúng Nhân dân trên địa bàn. Đến nay, Công an TP Bảo Lộc phối hợp cùng các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể, địa phương xây dựng được gần 50 mô hình phòng chống tôi phạm và bảo vệ an ninh trật tự như “Địa chỉ tin cậy”, “Cánh cổng an ninh”, “Giáo họ không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Giáo họ bình yên không có tội phạm”, “Giáo họ 3 không”, “Đội xung kích an ninh” và “Camera an ninh”. Đặc biệt, Mô hình “Camera an ninh” đã được thực hiện tại 11/11 xã, phường, với tổng cộng hơn 270 camera được lắp đặt mang lại hiệu quả cao trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Đối với công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ qua, 100% cán bộ, đảng viên được triển khai đăng ký “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tổ chức quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) cùng các phong trào thi đua “Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và “Xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”. Qua đó, cả nhiệm kỳ, có hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được các cấp có thẩm quyền tuyên dương, khen thưởng. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an TP Bảo Lộc kết nạp được 25 đảng viên mới. Công an TP Bảo Lộc đã hoàn thành Đề án đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã đạt tỷ lệ 100%. Hàng năm, Đảng bộ Công an TP Bảo Lộc đều đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” và không có cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định điều lệ Đảng và quy định của ngành.

Bên cạnh đó, còn một số khó khăn, hạn chế cần khắc phục, như: Một số phong trao thi đua còn nặng về tính hình thức nên hiệu quả chưa cao; nhiều thời điểm, hoạt động các loại tội phạm nguy hiểm và tệ nạn xã hội như đòi nợ thuê, băng nhóm bảo kê, ma túy và đua xe trái phép còn diễn biến phức tạp…

Đại tá Đào Ngọc Cần – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Đại tá Đào Ngọc Cần – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám Công an Lâm Đồng chúc mừng và biểu dương những thành quả, chiến công mà Đảng bộ, cán bộ, chiến sĩ Công an TP Bảo Lộc đã đạt được trong suốt nhiệm kỳ qua. Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo, trong nhiệm kỳ mới, cần tập trung thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; phải vào cuộc quyết liệt và thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên tinh thần “Không khoan nhượng và không có vùng cấm”. Đơn vị cần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ổn định trật tự an toàn xã hội; an toàn tuyệt đối trước, trong và sau đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên học tập, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cùng đoàn kết hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, xứng đáng là “Người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”; phải chú trọng đến công tác tạo nguồn cán bộ, đảng viên…

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xây dựng Đảng bộ Công an TP Bảo Lộc trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an TP Bảo Lộc với 14 đồng chí; Đại tá Phùng Tất Thành được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy; Thượng tá Đặng Văn Kiên được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Công an TP Bảo Lộc nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên với 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an TP Bảo Lộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Ban Chấp hành Đảng bộ Công an TP Bảo Lộc nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội

KHÁNH PHÚC