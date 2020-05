Đại hội Đảng bộ Phường 9 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(LĐ online) - Trong 2 ngày 14 – 15/5, Đảng bộ Phường 9 (thành phố Đà Lạt) đã tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội có sự tham dự của đồng chí Huỳnh Thị Thanh Xuân – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Lạt, đại diện các ban, ngành và 200 đảng viên tiêu biểu trong toàn Đảng bộ Phường 9.

Các đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đảng bộ Phường 9 khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng ủy Phường 9 khóa IX đã thể hiện sự đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm cao để tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực ở địa phương. Trên cơ sở đó, Phường 9 tập trung phát triển kinh tế ổn định theo hướng mở rộng kinh doanh dịch vụ. Đồng thời, tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn, bền vững. Trong 5 năm qua, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 79,5 tỷ đồng, đạt 112% so với kế hoạch. Hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao trên địa bàn có bước phát triển đồng bộ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân Phường 9 đã có nhiều nỗ lực, đoàn kết phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, phát huy tinh thần chủ động, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ IX đề ra, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo nâng cao đời sống Nhân dân. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ nhiều năm liền đạt Trong sạch vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu (năm 2015 Đảng bộ đạt Trong sạch vững mạnh tiêu biểu, năm 2018 và 2019 Đảng bộ đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Phường 9 khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Huỳnh Thị Thanh Xuân đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, nghiêm túc của Đảng bộ để tổ chức đại hội đạt yêu cầu đề ra. Báo cáo chính trị đã nêu bật những kết quả đạt được đáng phấn khởi, thẳng thắn nêu lên những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực. Đại hội đã nghiêm túc thảo luận, phân tích nguyên nhân và đề ra nhiệm vụ, giải pháp, phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ tới. Bí thư Thành ủy Đà Lạt Huỳnh Thị Thanh Xuân nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ cần tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng từ phường đến các cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quan tâm giáo dục rèn luyện đảng viên; bồi dưỡng nâng cao chất lượng, năng lực công tác của cán bộ đảng viên; bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng; kiểm tra, giám sát; nâng cao hiệu quả hoạt động chính quyền, mặt trận và các đoàn thể; cải cách thủ tục hành chính; tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch chất lượng cao; vận động các tiểu thương di dời chợ Phan Chu Trinh để mở rộng nút giao thông; tăng cường trật tự xây dựng và trật tự đô thị; nâng cao giáo dục toàn diện, giữ vững quốc phòng - an ninh. Với phương châm “Đoàn kết – dân chủ - kỷ cương – đổi mới – sáng tạo”, tin rằng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Phường 9 sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phường 9 khóa X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 9 khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội cũng tiến hành bầu Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí, ông Võ Hồng Sơn tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy Phường 9, bà Trần Thùy Dương và ông Khúc Xuân Tuấn được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội cũng đã bầu 21 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Lạt nhiệm kỳ 2020 – 2025.

NGUYỆT THU