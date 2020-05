Đại hội Đảng bộ xã Đoàn Kết thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy

(LĐ online) - Trong 2 ngày 26 và 27/5, Đảng bộ xã Đoàn Kết (huyện Đạ Huoai) đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với sự tham dự của 76 đại biểu chính thức. Đây là Đảng bộ cơ sở được Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Huoai chọn tiến hành Đại hội thí điểm bầu trực tiếp chức danh Bí thư Đảng ủy xã. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lưu Tiến Chinh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đạ Huoai cũng về dự Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ xã Đoàn Kết nhiệm kỳ 2020 – 2025

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương đều đạt và vượt kế hoạch Nghị quyết Đảng bộ xã lần thứ V đã đề ra. Với đặc thù là xã thuần nông và có hơn 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung tuyên truyền, định hướng người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đồng thời, đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa, kỹ thuật (KHKT) vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đến nay, Đoàn Kết đã xây dựng được 3 nhóm cây trồng chính và chủ lực, gồm: Cây điều (1.082 ha), cây cao su (176 ha) và cây sầu riêng (186 ha). Trong đó, có gần 400 ha điều được áp dụng KHKT trồng các giống điều ghép thâm canh và đạt năng suất 14 tạ/ha; cây sầu riêng đều được trồng các giống ghép Thái Lan và đạt năng suất hơn 11 tấn/ha.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã cơ bản được giữ vững. Công tác quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng được chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực…

Quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai thực hiện đồng bộ từ xã đến thôn; thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và giám sát” phát huy được quyền làm chủ của Nhân dân; tạo được lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Đảng uỷ xã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác dân tộc; thực hiện tốt các chương trình đầu tư, hỗ trợ cho đồng bào DTTS trên địa bàn.

Đối với công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy xã luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) của Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác phát triển Đảng được quan tâm, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ kết nạp được 15 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn xã lên 78 đồng chí. Hàng năm, có 69% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 6,25% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hệ thống chính trị từ xã đến thôn được củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng được với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hàng năm, Đảng bộ xã Đoàn Kết đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ và trong sạch vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, khó khăn cần khắc phục, giải quyết như công tác giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt là bà con đồng bào DTTS còn chậm; việc quản lý, khai thác các công trình nước sinh hoạt tự chảy còn nhiều khó khăn; công tác tạo nguồn, kiểm tra, giám sát trong Đảng còn bộc lộ nhiều hạn chế, khuyết điểm; công tác cải cách thủ tục hành chính còn nhiều lúng túng và kết quả chưa cao.

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lưu Tiến Chinh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đoàn kết đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai yêu cầu, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ, chính quyền xã cần lãnh đạo tập trung làm tốt công tác định hướng người dân phát triển các loại cây trồng chủ lực có hiệu quả kinh tế cao, đặc biệt là cây sầu riêng; đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất theo hướng an toàn VietGAP. Tập trung nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2020; chú trọng công tác giảm nghèo, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường… Đối với quốc phòng, an ninh, cần chú trọng hơn nữa công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội mà đặc biệt là các khu vực giáp ranh. Về công tác xây dựng Đảng, tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng để cụ thể hóa các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra. Theo đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải có trọng tâm, trọng điểm, kiên trì, kiên định theo phương châm “Trách nhiệm, nhiệt huyết, cụ thể và hiệu quả”. Từ đó, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ cùng chung tay xây dựng Xã Anh hùng Đoàn Kết ngày càng phát triển giàu đẹp.

Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX; đồng thời, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đoàn Kết khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 14 đồng chí và bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy xã tại Đại hội. Đồng chí Ka Hem được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đoàn Kết nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đạ Huoai khóa IX với 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Tổ kiểm phiếu làm nhiệm vụ tại Đại hội Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đoàn Kết nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội

KHÁNH PHÚC