Đảng bộ Công an thành phố Đà Lạt tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

* Đại tá Nguyễn Tấn Vũ được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy

(LĐ online) - Trong hai ngày 25 và 26/5, Đảng bộ Công an TP Đà Lạt đã tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Lê Vinh Quy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại tá Lê Vinh Quy - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Về phía thành phố Đà Lạt có đồng chí Huỳnh Thị Thanh Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Lạt; đồng chí Tôn Thiện San - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt và đại diện lãnh đạo các phòng, ban của TP Đà Lạt.

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng luôn được Đảng bộ, lãnh đạo Công an TP Đà Lạt quan tâm và tập trung chỉ đạo thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị nhờ đó được giữ vững ổn định, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp. Hầu hết các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an TP lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đều hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu.

Lãnh đạo thành phố Đà Lạt tặng hoa chúc mừng Đại hội

Công tác phòng ngừa tội phạm có những chuyển biến tích cực. Đảng bộ đã kịp thời đề ra các chủ trương, giải pháp để giữ vững an ninh trên các địa bàn; phát hiện, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo, tội phạm các loại đều giảm, không để hình thành các đường dây, tổ chức, băng nhóm tội phạm hoạt động lộng hành.

Lĩnh vực an toàn giao thông cũng có nhiều chuyển biến tích cực, giảm trên cả 3 tiêu chí. Hệ thống an ninh cơ sở tiếp tục được củng cố và tăng cường. Chất lượng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng được nâng lên, ngày càng xuất hiện nhiều các mô hình, cách làm hay, hiệu quả.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố Đà Lạt khoá IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Về công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ qua, 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ trở lên, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; trong đó, 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Về chuyên môn, giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. 100% đội nghiệp vụ, công an các phường xã hoàn thành nhiệm vụ; 80% đơn vị đạt tập thể đơn vị tiên tiến; 80% chiến sĩ đạt chiến sĩ tiên tiến; trong đó, có 15% chiến sĩ thi đua cơ sở. Hàng năm, Công an thành phố Đà Lạt đều đạt đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành Điều lệnh Công an Nhân dân.

Về công tác phát triển Đảng, trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp được 30 đảng viên mới. Cũng trong nhiệm kỳ, Công an thành phố Đà Lạt cũng đã hoàn thành Đề án đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã với tỷ lệ 100% xã có công an chính quy.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tá Lê Vinh Quy - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao những nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ và các đồng chí cán bộ đảng viên, chiến sỹ Công an thành phố Đà Lạt thời gian qua đã nỗ lực thực hiện và đạt được những kết quả tốt trên mọi mặt trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí nhấn mạnh: Từ công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đến công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm tại địa phương… thời gian qua công an thành phố đã luôn thực hiện tốt và có hiệu quả. Phát huy những kết quả đã đạt được đó, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Đảng bộ Công an thành phố Đà Lạt tiếp tục xây dựng lực lượng, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhiệm vụ Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh giao. Đặc biệt là phải thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ổn định trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới đây.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố Đà Lạt khoá IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt Đại hội

Các đại biểu tham dự Đại hội cũng đã dành thời gian để trao đổi, góp ý các văn kiện đại hội; tham luận một số vấn đề về xây dựng Đảng, an ninh trật tự. Các đại biểu cũng thống nhất thông qua các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh…

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IX gồm 14 đồng chí. Đại tá Nguyễn Tấn Vũ - Trưởng Công an thành phố Đà Lạt được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng uỷ Công an thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã tiến hành bầu 10 đồng chí tham dự Đại hội Đảng bộ TP Đà Lạt và 2 đồng chí dự khuyết.

NGUYỄN NGHĨA - TIẾN DŨNG