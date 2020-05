Đức Trọng bàn giải pháp thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020

(LĐ online) - Chiều 28/5, đồng chí Nguyễn Văn Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UDND huyện Đức Trọng, đã chủ trì hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của huyện tháng 5 và 5 tháng đầu năm; đề ra các giải pháp trong tháng 6 và các tháng còn lại của năm 2020.

Ông Nguyễn Xuân Vinh – Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, trình bày báo cáo kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2020

Theo đánh giá tại hội nghị, mặc dù dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh, đời sống của người dân trên địa bàn, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện và sự nỗ lực của các ngành, địa phương, các hoạt động trên các lĩnh vực của huyện thời gian qua vẫn đảm bảo. Trong đó, giá trị sản xuất ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tăng 0,55% so cùng kỳ; giá trị ngành thương mại - dịch vụ tăng 1,85 % so cùng kỳ; giá trị ngành xây dựng tăng 0,46 % so cùng kỳ; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn bằng 96% so cùng kỳ...

Bên cạnh đó, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được chú trọng thực hiện; công tác quản lý đất đai, phòng chống dịch bệnh, phòng chống hạn hán, thiếu nước, vệ sinh môi trường được tăng cường; các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được triển khai và thực hiện tốt. Tình hình quốc phòng - an ninh trên địa bàn được giữ vững.

Mặt khác, công tác chỉ đạo, tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 được chú trọng, chỉ đạo quyết liệt, nhất là trong thời gian cao điểm thực hiện giãn cách xã hội (từ 01/4 đến 15/4). Huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện giám sát các chương trình phòng chống dịch bệnh; các chương trình mục tiêu y tế; theo dõi, thực hiện các biện pháp công tác phòng chống dịch Covid-19; cấp phát 5.000 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 theo nội dung Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; cấp phát Cloramin B cho các trường học, các cơ quan trên địa bàn huyện để thực hiện khử khuẩn. Đồng thời, chỉ đạo theo dõi tình hình các trường hợp đến từ vùng hoặc qua vùng, nước có dịch; thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh, điều tra dịch tễ đối với người đi về từ địa phương có dịch; thực hiện lập chốt kiểm soát người, phương tiện tại khu vực Trạm Bình Thuận – Lâm Đồng theo quyết định của UBND tỉnh; thực hiện đưa cách ly tập trung 5 trường hợp, thực hiện cách ly tại nhà 20 trường hợp, theo dõi sức khỏe 142 trường hợp, các trường hợp được xét nghiệm đều âm tính, biểu hiện tình trạng sức khỏe bình thường; tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại 6 trường THPT trên địa bàn huyện, hầu hết các trường đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo...

Để đạt được các mục tiêu tháng 6/2020 và các tháng còn lại năm 2020, huyện Đức Trọng chỉ đạo các phòng ban, đơn vị thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn Liên Nghĩa tiếp tục rà soát các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2020 theo kế hoạch, tập trung các giải pháp, quyết liệt thực hiện nhằm phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, tăng cường các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2020; chuẩn bị thực hiện công tác phòng chống thiên tai trước trong mùa mưa bão, kịp thời theo dõi tình hình mưa giông, lốc xoáy, các diễn biến bất thường của thời tiết; Hướng dẫn các xã thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, phấn đấu đến cuối năm 2020, huyện Đức Trọng có 5 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về tình hình hoạt động của các cơ sở kinh doanh, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục kinh doanh, phát triển sản xuất sau tình hình dịch Covid-19.

Song song đó, tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp thu ngân sách, xác định các khoản hụt thu và phương án khai thác nguồn bù đắp. Đồng thời, tiếp tục tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tăng cường giám sát dịch bệnh tại các cơ sở y tế và cộng đồng, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh phục vụ Nhân dân. Đảm bảo công tác an sinh xã hội, thực hiện tốt việc chi trả các chế độ chính sách cho các đối tượng chính sách đảm bảo chi trả kịp thời, đúng, đủ theo quy định...

N.MINH