(LĐ online) - Sáng 8/5, nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”. Hội thảo được tổ chức trực tuyến từ đầu cầu chính tại trụ sở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ở Thủ đô Hà Nội nối đến 68 điểm cầu tại các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và 5 học viện trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng chủ trì tại điểm cầu Lâm Đồng

Các đồng chí: Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đồng chủ trì hội thảo.

Tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cùng với sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định: Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới đã hiến dâng trọn đời mình vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của Nhân dân; vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới; là biểu tượng của sự kết hợp hài hòa, đẹp đẽ nhất của văn hóa dân tộc ta và tinh hoa văn hóa nhân loại; giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế trong sáng, rạng ngời cốt cách của một bậc vĩ nhân; là biểu tượng sáng ngời của phong trào giải phóng dân tộc, hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới; tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao cả của Người là cội nguồn, gắn liền với bước phát triển và thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Chính vì vậy, đồng chí yêu cầu, tại hội thảo lần này các đại biểu cùng thảo luận, phân tích, làm rõ những công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta, Nhân dân ta; làm rõ hơn, sâu sắc hơn nội dung tư tưởng của Người, đặc biệt là tư tưởng đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để từ đó tiếp tục khẳng định và làm nổi bật nhân cách và phẩm chất cao quý, tấm gương đạo đức phong cách sáng ngời của Người.

Đồng chí cũng yêu cầu các đại biểu cùng chia sẻ những kinh nghiệm, những cách làm sáng tạo trong đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần vào công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh; phân tích làm rõ bối cảnh mới, yêu cầu mới phát triển và xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của phương hướng kế thừa, phát huy di sản Hồ Chí Minh. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin trong Đảng, trong Nhân dân về lý tưởng, mục tiêu cao cả của Đảng, của Bác Hồ.

Đề dẫn hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nêu quan điểm rằng: Đảng ta nhất định phải lãnh đạo thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Kế tục, trung thành với sự nghiệp của Người trong công cuộc đổi mới hiện nay, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, Nhân dân ta có đời sống ngày càng ấm no hạnh phúc, Đảng ta ngày càng trưởng thành. Thắng lợi đó là kết quả của sự kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới, sáng tạo của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Thắng lợi đó mang đến cho chúng ta niềm phấn khởi, tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, nhân tố quyết định đến thành tựu mà đất nước ta, Nhân dân ta đạt được trên mỗi chặng đường cách mạng. Tự hào với những thành tựu đạt được, chúng ta phải suy nghĩa sâu sắc hơn về trọng trách to lớn của mình, yêu cầu nhiệm vụ mới, công cuộc đổi mới đất nước càng đi vào chiều sâu, càng khó khăn phức tạp. Tình hình thế giới khu vực diễn biến nhanh, phức tạp khó dự đoán, các thế lực thù địch không ngừng tuyên truyền kích động, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Những thứ giặc nội xâm, suy thoái tư tưởng đạo đức lối sống, tham nhũng, quan liêu, tự diễn biến, tự chuyển hoá của một bộ phận cán bộ, đảng viên đang làm suy giảm niềm tin của Nhân dân với Đảng. Từ thực tiễn cách mạng nước ta trong 90 năm qua, từ những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta kể từ khi có Đảng và được Đảng lãnh đạo, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là chỉ dẫn quý báu cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta vượt qua mọi khó khăn. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung lớn quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện, nhất là nhiệm kỳ Đại hội XII; xây dựng Đảng về đạo đức trở thành phương châm quan trọng để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng, lợi ích nhóm, tự diễn biến, tự chuyển hoá, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Từ những phân tích trên, đồng chí nêu quan điểm và nhấn mạnh: Mỗi cán bộ, đảng viên cần thấm nhuần lời căn dặn của Người về “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ và sự phát triển của đất nước; nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm tự rèn luyện, tu dưỡng bản thân, nêu gương sáng với quần chúng Nhân dân; xây dựng Đảng cầm quyền liêm chính, trong sạch, vững mạnh, trí tuệ và bản lĩnh ngang tầm nhiệm vụ mà Tổ quốc và Nhân dân giao phó; lấy dân là gốc, Nhân dân là trung tâm, chủ thể trong công cuộc đổi mới, mang theo giá trị văn hoá, sức mạnh của con người Việt Nam, kết hợp với sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Từ đề dẫn và dưới sự điều hành của các đồng chí chủ trì, tại hội thảo, các nhà khoa học, nhà quản lý ở Trung ương và các địa phương đã có nhiều tham luận mang tính nghiên cứu và phân tích chuyên sâu, sát thực tế nhưng cũng đầy tính gợi mở về cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chủ tịch, góp phần bồi đắp niềm tin vào Đảng trong sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Hội thảo là hoạt động có ý nghĩa to lớn nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người.

NGUYỄN NGHĨA