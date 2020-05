Khen thưởng cán bộ, chiến sỹ phá thành công chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay

TIN LIÊN QUAN Bắt quả tang hai vụ vận chuyển và mua bán 1,4 kg ma tuý

(LĐ online) - Sáng 20/5, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã trang trọng tổ chức lễ trao thư khen, trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt cho 2 tập thể là Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh và 2 cá nhân là Thượng tá Lương Đình Chức - Trưởng Phòng và Trung tá Nguyễn Hưng Nam - Đội Trưởng đội 1, Phòng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý. Các tập thể và cá nhân trên được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong chuyên án đấu tranh, bắt quả tang và phá thành công vụ án vận chuyển, tàng trữ và mua bán 1,4 kg heroin trên địa bàn huyện Lâm Hà và huyện Đức Trọng trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Lễ 30/4 và 1/5 vừa qua.

Đại tá Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho các tập thể và cá nhân.

Ngoài tặng bằng khen và phần thưởng là 20 triệu đồng cho tập thể và cá nhân các cán bộ chiến sỹ, trong thư khen, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt cũng nhấn mạnh: “Kết quả đạt được thể hiện sự mưu trí, tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, góp phần ngăn chặn, kiềm chế tội phạm, ổn định tình hình an ninh trật tự, củng cố niềm tin của Nhân dân với lực lượng công an và chính quyền địa phương. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương, gửi lời khen ngợi tinh thần trách nhiệm, không quản ngày đêm, sự phối hợp chặt chẽ, kiên quyết tấn công, đấu tranh trấn áp tội phạm của các đồng chí”.

Trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho các tập thể, cá nhân

Chuyên án vận chuyển, tàng trữ và mua bán trái phép chất ma tuý được Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý Công an Lâm Đồng xác lập từ tháng 6/2019. Qua nhiều ngày tháng liên tục theo dõi, trinh sát đến đêm 1/5/2020 đã phá án thành công. Đây là vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất heroin lớn nhất từ trước đến nay mà Công an Lâm Đồng bắt quả tang và phá án thành công trên địa bàn. Vụ án hiện vẫn đang tiếp tục được điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để đề nghị truy tố các đối tượng trước pháp luật.

Tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã tặng giấy khen của lãnh đạo Công an tỉnh cho Công an huyện Đức Trọng và Công an huyện Lâm Hà cùng 10 cá nhân thuộc Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh vì những thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp và trực tiếp tham gia phá vụ án ma tuý lớn này.

NGUYỄN NGHĨA - LÊ TIẾN