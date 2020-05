Nhiều chuyển biến tích cực sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 ở Đức Trọng

Bước vào triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhiều cấp ủy cơ sở ở các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện Đức Trọng đã lựa chọn nội dung đột phá cụ thể để tổ chức thực hiện, đạt kết quả cao trong nhiều lĩnh vực.

Các tập thể xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05 nhận giấy khen của Huyện ủy Đức Trọng

Tập trung vào những vấn đề trọng tâm, công trình trọng điểm

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05, Đức Trọng đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Nhiều phong trào thi đua trên các lĩnh vực đã và đang được triển khai có hiệu quả tích cực. Mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể đều gắn chặt thực hiện làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Theo Huyện ủy Đức Trọng, việc gắn nội dung Chỉ thị 05 với thực hiện các nghị quyết của Đảng được triển khai với nhiều nội dung quan trọng. Đó là tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng các công trình trọng điểm, các khâu đột phá đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và đại hội các tổ chức cơ sở đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Huyện đã đẩy mạnh thu hút đầu tư và tập trung nhiều nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng hệ thống giao thông, điện chiếu sáng, các công viên cây xanh, hệ thống các thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục... Việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với chỉnh trang đô thị đã từng bước phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, thông thương hàng hóa giữa các khu vực; mỹ quan đô thị xanh - sạch - đẹp từng ngày… Từ đó, Nhân dân trên địa bàn phấn khởi, hăng say lao động sản xuất, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Mặt khác, Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng cho cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) hàng năm, tu dưỡng, rèn luyện và khắc phục hạn chế, khuyết điểm; đưa việc học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ tại chi bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Chỉ đạo việc rà soát, bổ sung, xây dựng hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân; thực hiện phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tinh giản biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trách nhiệm, tận tụy, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ngoài ra, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống kết nối mạng eOffice trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết công việc đảm bảo nhanh gọn, hiệu quả; thực hiện đổi mới nội dung chương trình các cuộc họp, hội nghị, giảm thiểu các hội nghị hành chính không cần thiết, nhằm tập trung thời gian bám sát địa bàn, cơ sở, tăng cường kiểm tra, giám sát, tổ chức gặp gỡ đối thoại với Nhân dân, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc, phát sinh từ cơ sở... Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 tại Đảng bộ huyện đã đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2019, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Cụ thể: Tốc độ tăng trưởng (theo giá so sánh 2010) đạt 9,49%; tổng mức đầu tư toàn xã hội đạt 4.500 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước do huyện quản lý 526 tỷ đồng, đạt 112% dự toán giao và bằng 125% so với năm 2018; tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người đạt 81,27 triệu đồng… Đặc biệt, ngày 14/4/2020, Phó Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận huyện Đức Trọng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Lan tỏa nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình trước đây, đồng thời mỗi tổ chức cơ sở đảng xây dựng ít nhất từ 1 mô hình mới trong học tập và làm theo Bác; riêng Đảng ủy các xã, thị trấn xây dựng từ 3 mô hình trở lên. Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, nhiều gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo được sự chuyển biến rõ nét thúc đẩy thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ngoài những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác, thời gian gần đây trên địa bàn xuất hiện thêm một số gương điển hình mới. Tiêu biểu như Đảng bộ xã Bình Thạnh, có nhiều mô hình, điển hình tiên tiến đã và đang được nhân rộng, mang lại hiệu quả tích cực, như mô hình “Tiếng kẻng an ninh”, “Giáo họ an toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp”, “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu”, xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tập thể Chi bộ thôn Phú Cao, xã Tà Hine, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác vận động Nhân dân phát triển kinh tế, áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo. Đó còn là “Nhà khoa học của nông dân” - ông Lê Thanh Trị, với sự sáng tạo không biết mệt mỏi của mình đã cho ra đời bộ sưu tập là hàng chục loại máy móc nông cụ phục vụ cho người nông dân, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ở địa phương. Không chỉ vậy, những sản phẩm này còn được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới. Bản thân ông trong những năm qua cũng vinh dự nhận được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế...

NHẬT MINH