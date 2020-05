Phát huy vai trò của đảng viên trong xây dựng NTM ở huyện Đức Trọng

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm thúc đẩy phát triển toàn diện mọi mặt của nông thôn; những năm qua, Đảng bộ huyện Đức Trọng đã huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, nhất là phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong xây dựng NTM.

Diện mạo NTM ở huyện Đức Trọng được thay đổi một cách rõ rệt.

Sau khi hoàn thành 19/19 tiêu chí xã NTM và 9/9 tiêu chí huyện NTM, diện mạo nông thôn huyện Đức Trọng có nhiều đổi thay vượt bậc. Trong đó, cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp theo đúng quy hoạch; kinh tế tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực; sản xuất phát triển, thu nhập của Nhân dân được nâng cao; truyền thống văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện không ngừng được gìn giữ và phát triển; chất lượng giáo dục, y tế được đảm bảo; cảnh quan, môi trường nông thôn được cải thiện; an ninh trật tự được đảm bảo; người dân được thụ hưởng cuộc sống đầy đủ về vật chất, tinh thần...

Là xã vùng sâu của huyện Đức Trọng, Đa Quyn có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, đa số Nhân dân trong xã là người đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đa Quyn đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, từng bước phấn đấu để hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM, đời sống của Nhân dân trong xã đã được cải thiện, cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Để tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí NTM đã đạt được, Huyện ủy, UBND huyện Đức Trọng đã chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo quy định của tỉnh và xây dựng NTM kiểu mẫu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Dự kiến đến cuối năm 2020, toàn huyện có ít nhất 1 xã đạt NTM kiểu mẫu; từng bước triển khai thực hiện các nội dung phấn đấu huyện NTM trong quá trình đô thị hóa.

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh có nhiều chuyển biến rõ nét, người dân trong xã đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao trên cùng một đơn vị diện tích. Để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM, Đảng ủy, chính quyền xã đã tập trung vào vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia. Trong đó, điển hình như đảng viên Ka Să K’Uy - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Chơ Ré đã tích cực vận động Nhân dân thực hiện chỉnh trang nhà ở, trồng cây xanh, xây dựng thôn kiểu mẫu, giúp người dân xóa đói giảm nghèo, cải thiện thu nhập. Ngoài ra, đảng viên Ka Să K’Uy còn vận động người dân chuyển đổi hơn 9 ha lúa 1 vụ hiệu quả thấp sang trồng rau, củ, quả; từ đó giúp giảm 26 hộ nghèo (năm 2017) xuống còn 15 hộ vào năm 2018. Từ những thành tích trên, đảng viên Ka Să K’Uy vinh dự được Ủy ban MTTQ huyện tôn vinh là gương sáng đời thường trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Hay, trong sự nghiệp giáo dục đã có những đảng viên là thầy, cô giáo hết lòng vì sự nghiệp trồng người, giúp cải thiện, nâng cao chất lượng công tác dạy và học như thầy giáo Nguyễn Ngọc Bảo - Chi ủy viên, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An. Trong những năm qua, thầy đã trực tiếp bồi dưỡng 3 học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, tham gia 2 đề tài cấp tỉnh ở Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp và khoa học kỹ thuật, vận động đóng góp hơn 40 triệu đồng tặng Cô nhi viện Lục Hòa và học sinh vượt khó trong nhà trường.

Việc đảm bảo an ninh trật tự có vai trò và ý nghĩa quan trọng trong chương trình xây dựng NTM, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế. Ở lĩnh vực này, thời gian qua, đã xuất hiện nhiều gương điển hình là cán bộ, đảng viên thuộc lực lượng công an trong huyện hết lòng phục vụ Nhân dân, mang yên bình đến từng đường thôn, ngõ xóm. Ví dụ như đồng chí Vũ Văn Tiến, đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Điều tra Tổng hợp (Đảng bộ Công an huyện Đức Trọng) từ cuối năm 2018 đến nay đã cùng với các điều tra viên điều tra làm rõ 18 vụ án hình sự. Năm 2019, đồng chí đã tham mưu gửi thư vận động đến thân nhân các đối tượng truy nã; trực tiếp bắt, vận động đầu thú 4 đối tượng truy nã.

Cùng với sự phát huy vai trò của đảng viên trong công cuộc xây dựng NTM ở huyện Đức Trọng chính là sự góp sức của các chi bộ, nhất là các chi bộ nông thôn. Như Chi bộ thôn Phú Cao (Đảng bộ xã Tà Hine), các đảng viên đã đóng góp 5,4 triệu đồng và ngày công lao động để trồng hoa, cây xanh tại vườn hoa hội trường thôn. Chi bộ thôn Bình Thạnh 3 (Đảng bộ xã Bình Thạnh) đã vận động Nhân dân liên kết trồng hoa xuất khẩu, trồng dâu nuôi tằm giúp nâng cao thu nhập của người dân trong thôn đến thời điểm cuối năm 2019 đạt bình quân 71 triệu đồng/người.

Đồng chí Võ Văn Hải - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đức Trọng cho biết: Đóng góp vào thành công trong chương trình xây dựng NTM của huyện Đức Trọng có sự góp sức tích cực của đội ngũ đảng viên - những người tiên phong đi đầu trong các phong trào của địa phương. Với phương châm “Đảng viên đi trước”, phong trào xây dựng NTM ở địa phương được triển khai thuận lợi, thành công, các tiêu chí NTM được giữ vững, nâng cao; bộ mặt nông thôn dần đổi thay, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện. Qua phong trào xây dựng NTM nhiều cá nhân đảng viên và chi bộ được tuyên dương, khen thưởng; là tấm gương sáng để các đảng viên và chi bộ khác trong toàn Đảng bộ noi theo.

ĐỨC TÚ