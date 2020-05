Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng Đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

● Trung tá Đoàn Mạnh Toàn được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng uỷ

(LĐ online) - Ngày 25/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng (PC08) đã tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tá Đào Ngọc Cần - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết các chỉ tiêu phấn đấu nhiệm kỳ

Theo báo cáo tại Đại hội, Đảng bộ Phòng PC08 hiện có 117 đảng viên; trong đó, có 114 đảng viên chính thức, 3 đảng viên dự bị sinh hoạt ở 6 chi bộ trực thuộc. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, tình hình nhân sự cấp uỷ của đảng bộ và các chi bộ có một số biến động do một số đảng uỷ viên nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác. Hiện, Đảng uỷ Phòng PC08 có 7 đồng chí.

Khắc phục những khó khăn, hạn chế, nhiệm kỳ qua, Đảng uỷ qua các năm luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, hạn chế, bám sát Nghị quyết của Đảng uỷ Công an tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phòng PC08 nhiệm kỳ 2015 - 2020 để cụ thể hoá thành nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác hàng năm và triển khai thực hiện mang lại hiệu quả tốt nhất.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Phòng PC08 khoá XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cụ thể, hàng năm, Đảng uỷ đều ban hành Nghị quyết về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xây dựng lực lượng cảnh sát giao thông. Trong nhiệm kỳ, đã ban hành 3 nghị quyết, 2 kế hoạch chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, Đảng uỷ Phòng PC08 đã tham mưu cho Đảng uỷ Công an tỉnh ban hành Kế hoạch về thực hiện Chỉ thị số 31 - CT/TU của Tỉnh uỷ về Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và quản lý vận tải, đảm bảo TTATGT trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; tham mưu tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách đảm bảo TTATGT; các chương trình hành động thực hiện các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về công tác đảm bảo TTATGT; tổ chức các đợt tổng kiểm soát, các chuyên đề về phòng ngừa, xử lý vi phạm về TTATGT.

Nhiệm kỳ qua, Phòng PC08 cũng thực hiện rất tốt công tác phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, ngành GTVT để kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh hoạt động bến bãi, xử lý “xe dù”, “bến cóc” và những vi phạm về vận tải hành khách không đảm bảo điều kiện lưu hành của phương tiện; tham mưu các kế hoạch nâng cao năng lực cho lực lượng CSGT và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh.

Đăc biệt, những năm qua, Phòng PC08 còn thực hiện rất tốt công tác cải cách hành chính trong đăng ký quản lý phương tiện. Việc sử dụng các nguồn kinh phí được phân bổ đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích. Các nguồn vốn được chú trọng ưu tiên để phục vụ cho công tác đảm bảo TTATGT.

Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt Đại hội

Với cách làm hiệu quả, quyết liệt như vậy, tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông 5 năm qua trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định, tai nạn giao thông được kéo giảm hàng năm. Số liệu cung cấp tại Đại hội cho thấy, từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh, TNGT xảy ra 1.033 vụ, làm chết 694 người, bị thương 730 người. So với thời gian trước cùng kỳ, tai nạn giao thông giảm 8 vụ, giảm 119 người chết và giảm 48 người bị thương.

Với phương châm “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Đại hội lần này đã đề ra những chỉ phấn đấu cụ thể trong nhiệm kỳ như: Phấn đấu kéo giảm TNGT hàng năm từ 5 - 10% về số vụ, số người chết và số người bị thương; đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên, chiến sỹ được học tập, quán triệt và thực hiện tốt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp Luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của ngành, chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, Điều lệ CAND và các cuộc vận động của Đảng, của ngành phát động; phấn đấu Đảng bộ hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Các đại biểu tham dự Đại hội cũng đã thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình đại hội các cấp và tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Phòng PC08 khoá XIV với 7 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh với 9 đồng chí. Trung tá Đoàn Mạnh Toàn - Trưởng Phòng PC08 được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

NGUYỄN NGHĨA - LÊ TIẾN