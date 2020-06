10 xã, phường trên địa bàn TP Bảo Lộc tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(LĐ online) - Trong 2 ngày, 4 và 5/6, 10 xã, phường trên địa bàn TP Bảo Lộc đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc đã về dự và chỉ đạo đại hội tại các xã, phường trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc đã về dự và chỉ đạo Đại hội tại phường B’Lao.

Đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biển Đảng bộ phường B’Lao lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tại Phường 2, đồng chí Đoàn Kim Đình - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc đã về dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Phường 2 (TP Bảo Lộc) có 127 đại biểu đại diện cho gần 890 đảng viên đến từ 32 cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Phường 2. Đây là Đảng bộ cơ sở xã, phường có số lượng đảng viên nhiều nhất TP Bảo Lộc và đứng thứ 2 toàn tỉnh Lâm Đồng.

Theo báo cáo chính trị tại Đại hội, nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ TP Bảo Lộc, sự quan tâm phối hợp của các ban ngành, đoàn thể; Đảng bộ Phường 2 cùng các tầng lớp Nhân dân đã phát huy sức mạnh đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, cơ bản hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ V đã đề ra. Cụ thể, tăng trưởng kinh tế hàng năm chuyển dịch theo hướng: Tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ và giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Đến nay, Phường 2 có hơn 250 công ty, doanh nghiệp và hơn 1.500 hộ sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh lực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ và giao thông vận tải. Trong công tác xây dựng hạ tầng đô thị, địa phương đã huy động sức dân đóng góp hơn 16,5 tỷ đồng xây dựng đường giao thông và các công trình phúc lợi xã hội khác; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%; trong đó, có 70% hộ dân sử dụng nước máy. Hiện, toàn phường có 8/12 trường thuộc tất cả các cấp học từ mầm non đến THPT đạt chuẩn Quốc gia; trong đó, có 2 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” ngày càng đi vào chiều sâu và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong Nhân dân. Đến nay, toàn phường có 23/23 tổ dân phố được công nhận “Tổ dân phố văn hóa”; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt từ 96 - 97%/năm; hoạt động văn hóa, thể dục thể thao ngày càng đa dạng, phong phú tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân và tỷ lệ hộ nghèo toàn Phường 2 chỉ còn lại 0,18%...

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ Phường 2 (TP Bảo Lộc) lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công với cách mạng và hậu phương quân đội… ngày càng được chú trọng, nâng cao. Trong nhiệm kỳ, địa phương đã vận động các loại quỹ được gần 2,5 tỷ đồng; xây dựng, sửa chữa 42 căn nhà tình nghĩa, tình thương và đại đoàn kết cho hộ nghèo, đối tượng chính sách với tổng giá trị gần 1,7 tỷ đồng… Công tác quản lý đô thị, nhà ở được triển khai khá đồng bộ góp phần đưa bộ mặt đô thị phát triển theo hướng “Phường phát triển toàn diện và bền vững”; tỷ lệ hộ dân ký cam kết thu gom rác đạt 85,7%; tỷ lệ cây xanh đô thị trồng trên các tuyến đường đạt 76%; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo.

Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Phường 2 đặc biệt quan tâm đến công tác chỉ đạo, điều hành triển khai các nhiệm vụ trên tất cả lĩnh vực; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên; nâng cao hiệu quả năng lực điều hành của chính quyền, chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng thiết thực, sát với cơ sở. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Phường 2 đã có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả và gương điển hình tiêu biểu tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Qua đó, nhiều mô hình hay, sáng tạo như “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Phụ nữ đảm việc nước, giỏi việc nhà” và “Camera an ninh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội”... ngày càng được nhân rộng và phát huy hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 2 lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hiện nay, Đảng bộ Phường 2 có 32 chi bộ trực thuộc (23 chi bộ tổ dân phố, 6 chi bộ trường học, 1 chi bộ Quân sự, 1 chi bộ Công an và 1 chi bộ quỹ tín dụng), với 885 đảng viên. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Phường 2 phát triển được 37 đảng viên mới. Hàng năm, Đảng bộ Phường 2 đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Phường 2, đồng chí Đoàn Kim Đình - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Bảo Lộc đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Phường 2 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Phường 2 cần tập trung lãnh đạo xây dựng các tổ chức Đảng ở cơ sở vững mạnh, đủ sức là hạt nhân lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đề ra; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tập trung các giải pháp nâng cao đời sống và đảm bảo lợi ích của Nhân dân… Từ đó, xây dựng Phường 2 trở thành “Phường phát triển toàn diện và bền vững”, khẳng định là địa phương “đầu tàu” trong phát kinh tế, xã hội cùng chung tay xây dựng TP Bảo Lộc trở thành đô thị loại II trong thời gian tới…

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phường 2, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phường 2 lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 2 lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí. Sau phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 2 đã tiến hành bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Phường. Đồng chí Nguyễn Văn Nhâm tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy Phường 2, nhiệm kỳ 2020 -2025. Đại hội cũng đã tiến hành bầu đoàn Đại biểu dự đại hội cấp trên với 30 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 2 (TP Bảo Lộc) nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Theo Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu, cùng với Đảng bộ Phường Lộc Tiến đã tổ chức thành công Đại hội điểm trước đó, thì Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của 10/10 xã, phường trên địa TP Bảo Lộc diễn ra trong 2 ngày (4 - 5/6) đã thành công tốt đẹp. Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội được các địa phương thực hiện chu đáo đảm bảo thành phần và cơ cấu. Công tác bầu cử được triển khai đúng quy trình, minh bạch đảm bảo lựa chọn được những đại biểu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường đủ đức, đủ tài để lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ. Cùng với đó, đại biểu tại các Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã, phường đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Bảo Lộc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua đó, sẽ đóng góp công sức, trí tuệ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó đưa các xã, phường nói riêng và TP Bảo Lộc nói chung phát triển ngày càng giàu, đẹp.

KHÁNH PHÚC