Bảo Lộc khen thưởng 28 tập thể, cá nhân học tập và làm theo Bác

(LĐ online) - Sáng 30/6, Thành ủy Bảo Lộc đã tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 – 2020 và tổ chức tọa đàm với chủ đề “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

Đồng chí Bùi Thắng – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng và đồng chí Nguyễn Văn Triệu – Bí thư Thành ủy Bảo Lộc trao giấy khen cho các tập thể

Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Phong trào thi đua yêu nước đã được Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP Bảo Lộc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Với nhận thức học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ, việc làm thường xuyên, liên tục, hàng ngày trong cuộc sống của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân, những năm qua, TP Bảo Lộc thường xuyên đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền việc học tập, làm theo Bác Hồ tới toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn TP; đồng thời, lồng ghép việc học tập, làm theo Bác Hồ vào các hội thi, phong trào cụ thể.

Việc học tập, làm theo Bác Hồ còn được TP Bảo Lộc chú trọng thông qua việc giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc trong quần chúng Nhân dân thông qua chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ đó, việc học tập và làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương đã diễn ra sôi nổi, phát triển sâu rộng, bằng nhiều hình thức phong phú, mô hình hay, việc làm cụ thể, thiết thực phù hợp với điều kiện thực tiễn tại mỗi cơ quan, đơn vị và các xã, phường trên địa bàn.

Thông qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các phong trào thi đua yêu nước đã thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn TP Bảo Lộc. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của toàn TP Bảo Lộc chỉ còn 0,65% và hộ cận nghèo còn 1,90%; 5/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 6/6 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; 165/165 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, hơn 36.900 hộ dân đạt gia đình văn hóa và 145/177 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 46/69 trường học đạt chuẩn quốc gia; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao; cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn ngày càng được đầu tư đồng bộ, hiện đại theo hướng đô thị sinh thái, văn minh.

Đến nay, trên địa bàn TP Bảo Lộc có hàng trăm mô hình, phần việc, cách làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Có thể kể đến như: Mô hình camera an ninh, tiếng chuông báo động, cổng an ninh, đèn đường chiếu sáng, Giáo họ không có tội phạm và tệ nạn xã hội, Giáo họ vô nhiễm về an ninh trật tự, cựu chiến binh gương mẫu, nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi, Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện, gia đình “5 không, 3 sạch”, nuôi heo đất, “bạn giúp bạn – trường giúp trường”, hũ gạo tình thương và mái ấm tình thương giúp người nghèo… Qua đó, xuất hiền nhiều tấm gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo lời Bác trên tất cả các lĩnh vực. Trong những năm qua, TP Bảo Lộc cũng đã kịp thời khen thưởng đột xuất 5 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực.

Các cá nhân được biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thắng – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP Bảo Lộc đã đạt được trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian qua. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu, trong thời gian tới, để Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào đời sống, TP Bảo Lộc cần thực hiện có trọng tâm, trọng điểm trong công tác tuyên truyền, vận động và xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, việc làm hiệu quả; gắn những việc làm cụ thể với chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên và đặc biệt chú trọng đến vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Việc thực hiện Chỉ thị 05 phải được triển khai có hiệu quả với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn liền với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Bộ Chính trị. Đặc biệt, phải chú trọng, kịp thời nêu gương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để tạo sức lan tỏa trong quần chúng Nhân dân… Qua đó, hướng đến mục tiêu xây dựng TP Bảo Lộc thông minh, phát triển bền vững và đạt đô thị loại II vào năm 2025.

Dịp này, Thành ủy, UBND TP Bảo Lộc đã biểu dương, khen thưởng 14 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020.

KHÁNH PHÚC