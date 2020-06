CÔNG AN LÂM ĐỒNG

(LĐ online) - Ngày 4/6, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh thăng cấp bậc hàm Công an Nhân dân cho các đồng chí là lãnh đạo các phòng của Công an tỉnh và lãnh đạo Công an cấp huyện. Đại tá Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Đại tá Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định thăng cấp bậc hàm cho các sỹ quan

12 đồng chí trong niên hạn đã nỗ lực phấn đấu hết mình để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và được thăng cấp từ Trung tá lên Thượng tá. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Vinh Quy đã chúc mừng và biểu dương các đồng chí đã được thăng cấp bậc hàm lần này và đề nghị các đồng chí được thăng cấp bậc hàm tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân, không ngừng rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự xã hội.

Tại buổi lễ, thay mặt các sỹ quan được thăng cấp bậc hàm, Thượng tá Đỗ Minh Đức - Trưởng Công an huyện Bảo Lâm đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Bộ Công an, sự lãnh chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các đồng chí công an các đơn vị; đồng thời, hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, xứng đáng với niềm tin của các đồng chí lãnh đạo, xứng đáng với chức vụ, cấp bậc hàm đang đảm nhận.

