Công an TP Bảo Lộc tổ chức lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm và nâng bậc lương cho 80 cán bộ, chiến sĩ

(LĐ online) - Chiều 16/6, Công an TP Bảo Lộc đã lọng trong tổ chức lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương Công an Nhân dân của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu trao quyết định nâng bậc lượng Trung tá của Bộ trưởng Bộ Công an cho cán bộ, sĩ quan Công an TP Bảo Lộc

Theo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã ký, dịp này Công an TP Bảo Lộc có 80 cán bộ, chiến sĩ vinh dự được thăng cấp bậc hàm và nâng bậc lương theo quy định từ ngày 1/6/2020. Trong đó, có 29 cán bộ, sĩ quan được Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cấp tá, gồm: 13 cấp hàm Trung tá và 19 cấp hàm Thiếu tá. Đồng thời, có 51 cán bộ, chiến sĩ được Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng ký quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cấp úy, gồm: 14 cấp hàm Đại úy, 16 cấp hàm Thượng úy, 15 cấp hàm Trung úy và 6 cấp hàm Thiếu úy.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Triệu – Bí thư Thành ủy Bảo Lộc đã gửi lời chúc mừng tới các cán bộ, chiến sĩ Công an TP Bảo Lộc vinh dự được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lượng trong dịp này. Bí thư Thành ủy Bảo Lộc khẳng định, đây không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của bản thân các cán bộ, chiến sĩ, gia đình và đơn vị, mà còn là sự quan tâm, ghi nhận của Đảng, Nhà nước vào của ngành công an đốivới công lao đóng góp của tất cả các cán bộ, chiến sĩ để mang lại sự bình yên và cuộc sống ấm no cho Nhân dân. Song song với vinh dự đó, trách nhiệm, nghĩa vụ đặt lên vai các cán bộ, chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân sẽ thêm phần nặng nề hơi. Qua đó, đòi hỏi các đồng chí phải nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện trình độ, nghiệp vụ ngày càng vững vàng hơn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó xứng đáng với cấp hàm của người chiến sĩ Công an Nhân dân mà mình đang mang trên vai.

