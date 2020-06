Đại hội Đảng bộ xã Đa Quyn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

(LĐ online) - Trong 2 ngày 9-10/6, xã Đa Quyn, huyện Đức Trọng đã tổ chức đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, với 87 đảng viên chính thức tham dự Đại hội. Đây là xã vùng sâu, khó khăn nhất của huyện Đức Trọng, với 85% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới

Theo báo cáo chính trị trình tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, tuy có những khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo toàn diện kịp thời của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền xã, sự đoàn kết của các dân tộc trên địa bàn xã, đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. Đảng ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt các khâu đột phá, các dự án trọng điểm, tập trung sản xuất nông nghiệp theo hướng thâm canh và ứng dụng công nghệ cao, cơ cấu các loại cây trồng có sự chuyển dịch rõ ràng qua các năm. Diện tích các loại cây trồng, đặc biệt là hoa màu tăng lên đáng kể, diện tích lúa 1 vụ, cây lâu năm kém hiệu quả giảm dần. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 456 tỷ đồng, tăng 67,3 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ; giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân hàng năm tăng đạt 117 triệu đồng/ha/năm, tăng 46,1 triệu đồng/ha/năm so với đầu nhiệm kỳ. Lĩnh vực thương mại dịch vụ có bước phát triển đáng kể, số lượng hàng quán kinh doanh buôn bán tăng. Tổng thu ngân sách Nhà nước từ 2015-2019 là 1,674 tỷ đồng, đạt 134% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Thu nhập bình quân đầu người đạt 37,8 triệu đồng/người/năm.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội

Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm đầu tư đúng mức, 100% trường trên địa bàn xã đạt chuẩn quốc gia, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, có 99% dân số tham gia bảo hiểm y tế, đạt 128% so với nghị quyết. 100% thôn đạt thôn văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 5,7%, giảm 26,32% so với đầu nhiệm kỳ, gia đình văn hóa đạt 90,6%; xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thường xuyên được quan tâm, thực hiện tốt. Việc thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế được thực hiện tốt. Qua đó, đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách xã góp phần giảm chi phí ngân sách Nhà nước, mà hiệu quả công việc vẫn được đảm bảo. Trong nhiệm kỳ đã chọn cử 435 lượt cán bộ đi đào tạo bồi dưỡng. Công tác phát triển đảng được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 37 đảng viên mới.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Đồng chí Ya Tân được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 5 đại biểu chính thức, 1 dự khuyết.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Đại hội đã thông qua nghị quyết với quyết tâm “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới, sáng tạo; đảm bảo quốc phòng - an ninh; huy động mọi nguồn lực xây dựng xã Đa Quyn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”.

THY VŨ