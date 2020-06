Đảng bộ Công an huyện Đam Rông tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

(LĐ online) - Ngày 16/6, Đảng bộ Công an huyện Đam Rông đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại tá Đinh Xuân Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Bùi Văn Hởi - Chủ tịch UBND huyện Đam Rông tham dự Đại hội.

Đồng chí Bùi Văn Hởi - Chủ tịch UBND huyện chúc mừng Đại hội

Đam Rông được xác định là địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh của tỉnh. Qua 5 năm, Công an huyện Đam Rông đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Trong công tác bảo đảm an ninh, lực lượng công an thường xuyên bám sát cơ sở để nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu lãnh đạo huyện có phương án giải quyết các vụ việc. Công an huyện Đam Rông đã đẩy mạnh tuyên truyền các tầng lớp nhân dân phối hợp chặt chẽ với lực lượng cộng an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội. Phát động phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, tích cực phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, các nhóm hoạt động tín dụng đen và các hành vi vi phạm pháp luật.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Trong nhiệm kỳ, tỉ lệ điều tra, khám phá án chung luôn đạt 86% trở lên, trọng án đạt 100%. Đặc biệt, không để hình thành các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen. Công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về trật tự xã hội đã có nhiều tiến triển tích cực. Riêng đối với tội phạm về rừng, trong 5 năm, lực lượng công an huyện đã điều tra, khám phá 42/53 vụ án liên quan đến rừng và lâm sản, đạt tỷ lệ 79%. Đấu tranh có hiệu quả với tội buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc Mông. Trong 5 năm, đã phát hiện, điều tra 19/23 bị can về ma túy; vận động thu hồi, tiêu hủy 52 súng kíp, 60 súng cồn và hơn 200 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, đạn các loại. Việc xử lý các phương tiện thô sơ, xe 3, 4 bánh tự chế, xe hết niên hạn sử dụng và các vụ vi phạm giao thông, đặc biệt là xử lý về nồng độ cồn theo Nghị định 100 được duy trì thường xuyên và có hiệu quả…

Các đại biểu tham gia bầu cử tại Đại hội

Chất lượng tổ chức Đảng ngày càng được nâng lên. 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; trong đó, có 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ và có từ 15% đảng viên trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiệm kỳ qua, có 3 năm đơn vị đạt danh hiệu tiên tiến. Đặc biệt, năm 2016, Công an huyện Đam Rông được tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc” của Bộ Công an. Công tác hậu cần, kỹ thuật của đơn vị đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong nhiệm kỳ tới, mục tiêu tổng quát được Đảng bộ Công an huyện Đam Rông đặt ra là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nắm vững phương hướng, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an trong tình hình mới. Tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời đảng viên có dấu hiệu vi phạm nhằm xây dựng, củng cố Đảng bộ, đơn vị trong sạch vững mạnh. Chủ động nắm chắc và tham mưu giải quyết tốt tình hình an ninh chính trị, đấu tranh có hiệu quả vói các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện Đam Rông khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát biểu tại Đại hội, Đại tá Đinh Xuân Huy thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng biểu dương những thành tích mà Công an huyện Đam Rông đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu Công an huyện Đam Rông thực hiện các vấn đề trọng tâm: Làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho lãnh đạo địa phương để kịp thời giải quyết hiệu quả các vấn đề nóng trên địa bàn. Nắm bắt tâm tư cán bộ, chiến sĩ, thực hiện tốt việc đoàn kết, thống nhất trong nội bộ đơn vị. Đối với cán bộ, đảng viên cần nâng cao học tập về lý luận và nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao hiệu quả phá án, nhất là án liên quan đến các vấn đề nóng như rừng, đất rừng, di cư tự do, khai thác khoáng sản, tội phạm về ma túy hoạt động trong vùng dân di cư tự do và vùng giáp ranh, xử lý vũ khí, vật liệu nổ… Giải quyết tin báo tố giác tội phạm kịp thời và đúng quy định của pháp luật, không để điểm nóng xảy ra và kẻ xấu lợi dụng.

Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện Đam Rông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 9 đồng chí. Trung tá Vũ Hoàng Anh - Trưởng Công an huyện Đam Rông được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.

Đại hội cũng tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 7 đồng chí; trong đó, có 1 đại biểu dự khuyết.

NGỌC NGÀ - HỒNG THẮM