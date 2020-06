Đảng bộ Công an huyện Di Linh tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

• Đồng chí Nguyễn Quốc Trường tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ

(LĐ online) - Ngày 3/6, Đảng bộ Công an huyện Di Linh đã tổ chức Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tá Nguyễn Quang Thống - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Nguyễn Canh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Di Linh và lãnh đạo UBND huyện, đại diện các phòng ban chức năng của huyện cùng 117 đảng viên của Đảng bộ Công an huyện.

Đại tá Nguyễn Quang Thống - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đến dự và tặng hoa chúc mừng Đại hội

Báo cáo tại đại hội cho thấy, nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng luôn được Đảng bộ, lãnh đạo Công an huyện Di Linh quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững ổn định, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp. Hầu hết các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an huyện lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015-2020) đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Công tác phòng ngừa tội phạm có chuyển biến tích cực, kịp thời đề ra các chủ trương, giải pháp giữ vững an ninh trên các địa bàn; phát hiện, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tội phạm các loại đều giảm, không để hình thành các đường dây, tổ chức, băng nhóm tội phạm hoạt động lộng hành theo kiểu xã hội đen. Hệ thống an ninh cơ sở tiếp tục được củng cố và tăng cường, chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nâng lên, xuất hiện nhiều cách làm hay, hiệu quả. Tội phạm hình sự xảy ra qua các năm đều giảm. Trong nhiệm kỳ, đã tiến hành điều tra làm rõ 254/289 vụ với 408 đối tượng, đạt tỷ lệ 87,8%, thu hồi tài sản trị giá trên 2 tỷ đồng, trọng án khám phá 10/10 vụ đạt 100%, đã xác minh truy bắt và vận động 49 đối tượng truy nã.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an huyện đã tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các mặt công tác và đã đạt được những kết quả quan trọng, phát huy tốt vai trò Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt công tác Công an. Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự, cũng như giải quyết các tiềm ẩn phát sinh trong dân tộc, tôn giáo, nội bộ Nhân dân luôn được kịp thời; công tác bảo vệ an ninh chính trị được tăng cường và ở thế chủ động, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tá Nguyễn Quang Thống đã đánh giá cao những nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ Công an huyện Di Linh trong nhiệm kỳ qua, từ công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đến triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh, phòng, chống hiệu quả đối với các loại tội phạm tại địa phương. Đồng chí nhấn mạnh, Công an huyện Di Linh thời gian qua đã thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để xảy ra điểm nóng, đặc biệt là thực hiện tốt việc kéo giảm tội phạm. Phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị Đảng bộ Công an Di Linh cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Giám đốc Công an tỉnh giao.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng uỷ

Đại hội đã thống nhất thông qua mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VIII gồm 15 đồng chí; đồng chí Nguyễn Quốc Trường tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng bộ Công an huyện Di Linh nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Di Linh lần thứ XV với 10 đồng chí.