Đảng bộ Phòng Tham mưu (Bộ CHQS tỉnh) tổ chức thành công Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(LĐ online) - Trong 2 ngày 5 - 6/6/2020, Đảng bộ Phòng Tham mưu (Bộ CHQS tỉnh) tổ chức đại hôị lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.Tham dự đại hội có Đại tá Nguyễn Bình Sơn - UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Trần Văn Khương cùng 158 đại biểu chính thức là đảng viên thuộc Đảng bộ. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, khẳng định bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết, thể hiện quyết tâm xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Phòng Tham mưu - Bộ CHQS tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Phòng Tham mưu đã lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển. Thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Chủ động tham mưu, đề xuất, trực tiếp phối hợp thực hiện duy trì LLVT tỉnh chấp hành nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác, kịp thời phát hiện giải quyết các vụ việc xảy ra, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Tham mưu cho lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm số lượng, nâng cao chất lượng. Thực hiện tốt vai trò tham mưu, phối hợp duy trì chế độ sãn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Thực hiện có hiệu quả hoạt động lực lượng quân báo - trinh sát; thực hiện tốt công tác khắc phục, giảm nhẹ hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng đạt yêu cầu đề ra. Thực hiện dò gỡ, xử lý, tiêu hủy 1,7 tấn bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, bảo đảm an toàn cho Nhân dân.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ cũng đã tham mưu và trực tiếp lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ tương đối đồng bộ, toàn diện, có chất lượng. Cán bộ, đảng viên, viên chức quốc phòng, chiến sĩ luôn kiên định, vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ trực thuộc được củng cố, tăng cường; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt.

Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng Tham mưu nhiệm kỳ 2020 - 2025 cùng Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Đại tá Nguyễn Bình Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của toàn Đảng bộ Phòng Tham mưu trong 05 năm qua. Cùng với quyết tâm, nỗ lực của mỗi đảng viên, mỗi cán bộ, chiến sĩ, Đảng bộ Phòng Tham mưu đã lãnh chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tham mưu đề xuất Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; duy trì và tổ chức tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; công tác nắm tình hình địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực;mọi hoạt động chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Những kết quả trên đã góp phần quan trọng vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng - quân sự chung của toàn tỉnh.

Đại hội đã và bầu 11 đồng chí vào BCH khóa mới, đồng chí Đoàn Mạnh Hùng - Phó Tham mưu trưởng được bầu làm Bí thư Đảng ủy Phòng Tham mưu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 49 đại biểu chính thức và 6 đại biểu dự khuyết.

NGUYỆT THU