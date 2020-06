Đảng bộ thị trấn Lộc Thắng tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(LĐ online) - Trong 2 ngày 8 - 9/6, Đảng bộ thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm) đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện Bảo Lâm có số lượng đảng viên đông nhất toàn huyện với 465 đồng chí đang sinh hoạt tại 32 chi bộ trực thuộc. Đồng chí Hoàng Trọng Hiền - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm đã về dự và chỉ đạo Đại hội. Về dự Đại hội còn có lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Lâm.

Đồng chí Hoàng Trọng Hiền - Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị trấn Lộc Thắng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong nhiệm kỳ qua, bằng thực lực Lộc Thắng đã gặt hái được nhiều thành quả đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực và khẳng định là “đầu tàu” trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bảo Lâm. Việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ và giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp. Cụ thể, thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng/người/năm; tổng thu ngân sách Nhà nước từ 2015 - 2019 đạt gần 145 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,9%; toàn địa phương có hơn 98% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh; có 8/9 trường học đạt chuẩn quốc gia; 100% tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa và 93% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”… Cơ sở hạ tầng đô thị, giao thông và cơ sở vật chất văn hóa, y tế… ngày càng được đầu tư theo hướng “đồng bộ, hiện đại” đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong nhiệm vụ xây dựng đô thị loại V và được công nhận đô thị văn minh. Trong nhiệm kỳ qua, toàn thị trấn có 52 doanh nghiệp được thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên 96; hiện địa phương có 136 cơ sở tiểu thủ công nghiệp, hơn 1.200 cơ sở kinh doanh thương mại - dịch vụ hoạt động trên các lĩnh vực. Các loại cây trồng chủ lực như cà phê, chè và cây ăn quả được đầu tư và áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất theo hướng thâm canh cho năng suất và chất lượng sản phẩm ngày càng cao. Trong đó, nhiều mô hình sản xuất theo hướng VietGAP mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội cho người dân địa phương… Quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố, tăng cường đảm bảo ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Lộc Thắng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương quan tâm, đẩy mạnh. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng không ngừng được nâng lên. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực nhất là ý thức trách nhiệm, lề lối, tác phong làm việc và vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên ngày càng được phát huy. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ngày càng đi vào chiều sâu. Công tác dân vận được triển khai đồng bộ, phong phú cả nội dung, lẫn hình thức tổ chức các hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng gần dân và bám sát cơ sở. Công tác cải cách thủ tục hành chính ngày càng được hoàn thiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hàng năm, Đảng bộ thị trấn Lộc Thắng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt “Trong sạch, vững mạnh”. Nhiệm kỳ qua, đã kết nạp được 80 đảng viên mới nâng tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ thị trấn lên 465 đảng viên sinh hoạt tại 32 chi bộ trực thuộc.

Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn Lộc Thắng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội cũng đã chỉ ra một số hạn chế cần được khắc phục, giải quyết trong nhiệm kỳ mới như công tác xây dựng và quản lý trật tự đô thị còn nhiều hạn chế; tỷ lệ tham gia Bảo hiểm Y tế còn thấp; việc triển khai xây dựng khu tái định cư Dự án Bauxite - Nhôm Lâm Đồng triển khai còn chậm ảnh hướng đến cuộc sống, sinh kế của người dân; việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chưa có tính đột phá cao.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Trọng Hiền - Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn Lộc Thắng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ thị trấn Lộc Thắng cần tập trung lãnh đạo xây dựng các tổ chức Đảng ở cơ sở vững mạnh, đủ sức là hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tập trung các giải pháp nâng cao đời sống và đảm bảo lợi ích của Nhân dân… Từ đó, xây dựng thị trấn Lộc Thắng ngày càng văn minh, hiện đại xứng đáng là “đầu tàu” kinh tế - xã hội của huyện Bảo Lâm.

Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Lộc Thắng nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn Lộc Thắng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Lộc Thắng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí. Sau phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Lộc Thắng đã tiến hành bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thị trấn. Đồng chí Hoàng Thị Thu Hà tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy thị trấn Lộc Thắng, nhiệm kỳ 2020 -2025. Đại hội cũng đã tiến hành bầu đoàn Đại biểu dự đại hội cấp trên với 15 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

HẢI ĐƯỜNG