Đảng bộ xã Lộc An tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(LĐ online) - Trong 2 ngày 11 - 12/6, Đảng bộ xã Lộc An (huyện Bảo Lâm) đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Ngọc Nhi – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bảo Lâm đã về dự và chỉ đạo Đại hội. Về dự Đại hội còn có lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Lâm và 130 đại biểu chính thức đại diện cho gần 330 đảng viên đang sinh hoạt tại 27 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Lộc An.

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lộc An nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong nhiệm kỳ qua, bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, xã Lộc An đã phát triển ngày càng toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trở thành trung tâm kinh tế - xã hội năng động của huyện Bảo Lâm. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm tăng 6%. Công tác chuyển đổi giống cây trồng đạt nhiều kết quả mang tính đột phá, đặc biệt là chuyển đổi, ghép cải tạo giống cà phê cao sản được 3.248/3.549 ha; nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như sầu riêng, bơ 034, cam, măng cụt và các loại rau hoa… được người dân đầu tư phát triển theo hướng nông nghiệp công nghệ cao. Hiện nay, toàn xã có 110 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp hoạt động trong các ngành nghề chủ yếu như sửa chữa cơ khí, xe gắn máy, sơ chế chè, rang, xay cà phê, may mặc… góp phần giải quyết việc làm cho hơn 2.400 lao động. Hiện nay, Lộc An có 950 hộ kinh doanh thương mại - dịch vụ, tăng 21% so với năm 2015. Toàn xã hiện có 4 HTX, 9 tổ hợp tác và 37 trang trại hoạt động hiệu quả. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người của địa phương đạt 50 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách Nhà nước trong 5 năm đạt gần 55 tỷ đồng; tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh 98%; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,33%, trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số còn 5,2%.

Trong 5 năm qua, từ các nguồn vốn, Lộc An đã đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp trên 15 km đường giao thông, góp phần đưa các tuyến đường nhựa hóa, bê tông hóa, cứng hóa lên 99 km đạt 82%. Hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp được triển khai đều khắp các thôn. Các công trình thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế… được đầu tư đồng bộ, hiện đại với tổng số vốn hơn 30,2 tỷ đồng. Đối với cơ sở hạ tầng, địa phương tập trung đầu tư theo chủ trương chương trình “Xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh”, với tổng nguồn vốn hơn 1.052 tỷ đồng trong 5 năm, góp phần đưa Lộc An đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015. Hiện, toàn xã có 5/7 trường học đạt chuẩn quốc gia; 90% gia đình đạt chuẩn văn hoá và 15/15 thôn đạt thôn văn hóa; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đến cuối năm 2019 đạt 85%; công tác an sinh xã hội không ngừng được quan tâm, đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lộc An nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội

Đối với công tác xây dựng, chính đốn Đảng luôn được Đảng bộ quan tâm, đẩy mạnh. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng không ngừng được nâng lên. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là ý thức trách nhiệm, lề lối, tác phong làm việc và vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên ngày càng được phát huy. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ngày càng đi vào chiều sâu. Công tác dân vận được triển khai đồng bộ, phong phú cả nội dung, lẫn hình thức tổ chức. Các hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng bám sát cơ sở để lắp nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. Công tác cải cách thủ tục hành chính ngày càng được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hàng năm, Đảng bộ xã Lộc An đều đạt “Trong sạch, vững mạnh” và năm 2019 được công nhận “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Lộc An kết nạp được 46 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 328 đồng chí.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Nhi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bảo Lâm đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Lộc An đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Lộc An cần tập trung lãnh đạo xây dựng các tổ chức Đảng ở cơ sở vững mạnh, đủ sức là hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tập trung các giải pháp nâng cao đời sống và đảm bảo lợi ích của Nhân dân… Đặc biệt, Lộc An phải tập trung và huy động mọi nguồn lực để thực hiện thành công nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng địa phương trở thành đô thị loại V vào cuối năm 2020; đồng thời, hoàn thành xã nông thôn mới kiểu mẫu và tiến lên thị trấn Lộc An vào năm 2025. Đây là nhiệm vụ nặng nề cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và Nhân dân địa phương.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Lộc An lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Lộc An lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lộc An lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí. Sau phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lộc An đã tiến hành bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã. Đồng chí Trần Tô Nhân tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Lộc An nhiệm kỳ 2020 -2025. Đại hội cũng đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên với 15 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

HẢI ĐƯỜNG