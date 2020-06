Hội nghị góp ý xây dựng chính quyền:

(LĐ online) - Chiều 26/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, hội nghị góp ý xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020 được tổ chức.

Toàn cảnh buổi góp ý xây dựng chính quyền

6 tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng, tác động của đại dịch Covid-19, nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp, sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội cơ bản ổn định và tiếp tục phát triển; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; cơ sở hạ tầng, công tác y tế, giáo dục, văn hoá - xã hội, chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, các chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được quan tâm đầu tư ngày càng đồng bộ, hiệu quả.

Các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền các cấp; đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong việc chăm lo cho đối tượng chính sách, người nghèo và các đối tượng khó khăn trong xã hội vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc đảm bảo sự vui tươi, an toàn, tiết kiệm; đặc biệt là tập trung chỉ đạo và sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị các cấp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, huy động các nguồn lực, vận động hỗ trợ kịp thời cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Từ đó, góp phần tạo sự đồng thuận, tin tưởng trong xã hội, các tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, tích cực tham gia lao động, sản xuất, hưởng ứng, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, một bộ phận nhân dân vẫn còn băn khoăn, lo lắng trước những tác động trực tiếp của tình hình kinh tế - chính trị thế giới, khu vực và địa phương do đại dịch Covid-19 gây ra, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, giao thông vận tải, nông nghiệp và thị trường hàng nông sản, lao động, việc làm... Bên cạnh đó, giá cả một số mặt hàng nông sản và rau, hoa xuống thấp, tình trạng khô hạn, thiếu nước sản xuất cục bộ và xảy ra lốc xoáy tại một số địa phương như: Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên, Đơn Dương, Lâm Hà… gây ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống của một bộ phận người dân.

Các đại biểu tham gia góp ý về những tồn tại, bất cập trong quản lý điều hành nhằm xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã góp ý về những bất cập tồn tại trong quản lý trật tự xây dựng, quy hoạch đô thị còn bất cập chưa bảo đảm quyền lợi thiết thực cho người dân. Nhất là quy hoạch phân khu rất chậm. Quy hoạch treo còn nhiều và chưa có hướng giải quyết dứt điểm, cho thấy tinh thần trách nhiệm chưa triệt để, chưa vì Nhân dân. Vấn đề cho vay nặng lãi, tín dụng đen, đòi nợ thuê kiểu xã hội đen còn xảy ra gây hoang mang dư luận và mất an ninh trật tự. Vấn đề quản lý thông tin trên mạng chưa chặt chẽ, chưa hiệu quả, tình trạng cá độ đá banh, cờ bạc, cho vay tín dụng đen lãi suất cao còn tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm, gây thiệt hại cho người dân còn thiếu hiểu biết, hoặc nhẹ dạ cả tin…Tình trạng huê hụi, bể nợ, buôn bán bất động sản cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp khiến dư luận hết sức bất bình đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng. Cần điều chỉnh, bổ sung đưa vào luật pháp một cách nghiêm minh, đảm bảo sự an toàn, an ninh trật tự cho Nhân dân. Công tác phòng chống tham nhũng cần được đẩy mạnh quyết liệt hơn nữa nhằm đảm bảo sự trong sạch của hệ thống Đảng, Nhà nước...

Các ý kiến góp ý xây dựng chính quyền về những vấn đề còn tồn tại, bất cập trong quản lý nhà nước sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, tiếp thu, tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

NGUYỆT THU