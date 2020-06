Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh đánh giá thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm

• Tổng sản phẩm trong nước tăng 0,51% so với cùng kỳ

(LĐ online) - Sáng 25/6, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt kết luận hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình quốc tế, trong nước có những biến động lớn chưa từng có trong nhiều năm qua do tác động của đại dịch Covid-19. Hầu hết các ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề, nhiều hoạt động kinh tế - xã hội ngưng trệ. Trước những khó khăn, thử thách to lớn, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc, tập trung thực hiện “mục tiêu kép” - vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa quyết tâm duy trì, phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế xã hội và bảo đảm đời sống của Nhân dân.

Công tác phòng chống dịch được các ngành, các cấp triển khai theo đúng chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hướng dẫn của Bộ Y tế. Cách ly và giãn cách xã hội được triển khai kiên quyết và kịp thời; công tác truyền thông, thông tin công khai, minh bạch, kịp thời tới mọi người dân, góp phần tạo đồng thuận xã hội, nâng cao nhận thức và sự chủ động của Nhân dân trong phòng chống dịch; đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 nào.

Các ngành, các cấp, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp cũng đã kịp thời và nhanh chóng đổi mới phương thức làm việc thích nghi với trạng thái bình thường mới, nỗ lực duy trì sản xuất kinh doanh, thúc đẩy các hoạt động kinh tế xã hội, nỗ lực bảo đảm cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

Dịch bệnh Covid-19 đã có tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế - xã hội; tác động mạnh vào tăng trưởng, ảnh hưởng đến nhiều ngành, lĩnh vực, làm suy giảm ngành du lịch, thương mại, dịch vụ. Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng của tỉnh cơ bản được duy trì và bắt đầu có dấu hiệu phục hồi đà tăng trưởng sau thời gian cách ly xã hội, đạt được một số kết quả tích cực trên một số lĩnh vực như: Sản xuất nông nghiệp duy trì được tốc độ tăng trưởng, đảm bảo thời vụ; tỉnh công bố hết dịch tả lợn châu Phi.

Các địa phương đã chủ động thực hiện các giải pháp chống hạn, chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; công tác quản lý bảo vệ rừng tiếp tục được thực hiện quyết liệt. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng, số doanh nghiệp giải thể giảm so cùng kỳ. Khối lượng thực hiện các công trình xây dựng cơ bản tăng so cùng kỳ. Thu ngân sách tăng khá so cùng kỳ, chi ngân sách đảm bảo đúng quy định, kịp thời chi cho công tác phòng chống dịch Covid – 19. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục thực hiện theo kế hoạch. An sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được đặc biệt quan tâm, triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, kịp thời, không để trục lợi chính sách.

Ngành giáo dục tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, chuẩn bị các điều kiện, bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại, điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngành du lịch và dịch vụ chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức đón khách khi dịch bệnh được khống chế. An ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí.

Toàn cảnh Hội nghị

Tuy nhiên, do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng thấp hơn so cùng kỳ (chỉ tăng 0,51%), khu vực công nghiệp xây dựng không duy trì được mức tăng trưởng như các năm, khu vực dịch vụ giảm sâu so cùng kỳ. Các hoạt động xuất, nhập khẩu, lưu thông, vận chuyển hàng hóa, hành khách, nhiều lĩnh vực dịch vụ như y tế, giáo dục, ăn uống, lưu trú, giải trí, nhất là du lịch bị ảnh hưởng rõ rệt, số lao động được đào tạo và giải quyết việc làm giảm so với cùng kỳ…

Kết quả cụ thể: Tổng sản phẩm trong nước (GRDP - giá SS 2010) tăng 0,51% so với cùng kỳ; trong đó, ngành nông - lâm - thủy tăng 4,9%, công nghiệp - xây dựng tăng 5,9%, dịch vụ giảm 4,38% so cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 326 triệu USD, bằng 40,8% so kế hoạch, giảm 11,6% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 4.443,4 tỷ đồng, bằng 53,7% dự toán Trung ương, 47,8% dự toán địa phương, tăng 8,1% so với cùng kỳ. Khách du lịch đến Lâm Đồng ước đạt 1,87 triệu lượt, giảm 49,8% so cùng kỳ, đạt 24,1% kế hoạch. Khách qua lưu trú ước đạt 1,285 triệu lượt, giảm 45,8% so cùng kỳ, đạt 24,2% kế hoạch…

Tại hội nghị, các huyện, thành phố cũng đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, những kết quả đạt được và hạn chế cũng như đề xuất kiến nghị để địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm. Các sở, ngành cũng có nhiều ý kiến trao đỏi, kiến nghị, đề xuất để tỉnh hoàn thành kế hoạch, mục tiêu đặt ra trong giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt đặc biệt biểu dương các địa phương trong tỉnh thời gian qua đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện các nhiệm vụ. Mặc dù 6 tháng đầu năm bị ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng hầu hết các địa phương vẫn thực hiện thu ngân sách bằng với bình quân chung của tỉnh. Điều này cho thấy lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực và có những giải pháp phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, yêu cầu các địa phương, sở ngành tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm; trong đó, đặc biệt nhấn mạnh phải tập trung chuẩn bị tốt những điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI.

NGUYỄN NGHĨA