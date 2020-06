Hội nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh lần thứ 3, khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2020

(LĐ online) - Sáng ngày 26/6, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 3, khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2020 dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Trọng Ánh Đông - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, các Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh. Tham dự hôi nghị có đông đủ đại diện các tổ chức thành viên của Mặt trận, đại diện Ban thường trực UBMTTQ các huyện, thành phốtrong tỉnh. Hội nghị nhằm đánh giá sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Toàn cảnh hội nghị UBMTTQ tỉnh lần thứ 3

Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng phối hợp tích cực với chính quyền và các tổ chức thành viên nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chủ trương, cơ chế chính sách của tỉnh gắn với phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp. MTTQ từ tỉnh tới cơ sở tích cực vận động Nhân dân, nhà hảo tâm ủng hộ trên 4 tỷ đồng, đồng thời phân bổ 2 tỷ đồng từ Quỹ của MTTQ cùng với các hiện vật đóng góp phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid – 19; hỗ trợ 600 triệu đồng cho Nhân dân 2 tỉnh Champasắk, Bolykhamxay – Lào, và bà con kiều bào tại Vương quốc Campuchia phòng chống dịch Covid; tiếp tục huy động các nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo xây mới 369 căn và sữa chữa 96 căn nhà với kinh phí hơn 7,3 tỷ đồng theo Đề án 654 của UBND tỉnh. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh gắn với tham gia xây dựng nông thôn mới; chăm lo, hỗ trợ người nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương...

6 tháng cuối năm 2020, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung góp ý vào Đề án xây dựng, nhân rộng và nâng cao chất lượng Khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020 – 2024, với mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ toàn tỉnh có 50% khu dân cư tiêu biểu. Dịp này, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích về huy động ủng hộ tiền, vật chất và công tác phòng chống chống dịch Covid-19 trong thời gian qua.

Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia góp ý sôi nổi, chất lượng cho đề án“ xây dựng, nhân rộng và nâng cao chất lượng khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoàn 2020 – 2024” hướng đến nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ toàn tỉnh có trên 50% khu dân cư tiêu biểu, trong đó có trên 30% khu dân cư kiểu mẫu. Tiến tới năm 2029 toàn tỉnh có 100% khu dân cư tiêu biểu, 60% khu dân cư kiểu mẫu.

NGUYỆT THU