Khen thưởng, tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong toàn lực lượng công an

(LĐ online) - Sáng 22/6, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ VII, giai đoạn 2020 – 2025.

Đồng chí K’Mak – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng trao danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an Nhân dân của Bộ Công an cho Đại tá Lê Vinh Quy – Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Lê Tiến

Tham dự Hội nghị có đồng chí K’Mak – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND; Đại tá Lê Vinh Quy – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong ban lãnh đạo Công an tỉnh; lãnh đạo công an các huyện, thành; và các điển hình tiên tiến trong toàn lực lượng công an tỉnh Lâm Đồng.

Báo cáo 5 năm thực hiện Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 – 2020 tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Phong – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, 5 năm qua, Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong lực lượng công an Lâm Đồng đã có nhiều chuyển biến tích cực từ tỉnh đến cơ sở, cả bề rộng lẫn chiều sâu, với nhiều hình thức, nội dung sinh động, phong phú mang hiệu quả rõ rệt. Thể hiện ở chất lượng công tác chuyên môn như tỷ lệ điều tra, khám phá án ngày càng cao, tỷ lệ tai, tệ nạn xã hội giảm theo từng năm. Đã tạo bước chuyển mạnh mẽ về nhận thức của cấp uỷ, lãnh đạo, chỉ huy công an về ý nghĩa và vai trò của công tác thi đua khen thưởng trong việc nâng cao hiệu quả, chất lượng các mặt công tác công an.

Công an các đơn vị, địa phương đã bám sát nội dung của phong trào thi đua, quan tâm bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, chú trọng đến những khâu khó, việc mới…, nhất là tập trung vào các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm do Bộ Công an và Công an tỉnh phát động.

Phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” được tổ chức kết hợp chặt chẽ với Phong trào “Công an Nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy”; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 Của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” gắn với các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống của các lực lượng đã làm dấy lên khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp.

Qua phong trào thi đua, lực lượng công an Lâm Đồng đã làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất cấp uỷ, chính quyền các cấp triển khai nhiều giải pháp hiệu quả đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Toàn lực lượng luôn đề cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh, trấn áp tội phạm triệt để, khắc phục mọi khó khăn, mưu trí, dũng cảm, quyết tâm đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch. Phòng ngừa và tấn công có hiệu quả các loại tội phạm hình sự, thực hiện tốt công tác quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, xây dựng được thế trận an ninh nhân dân và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” vững chắc. Góp phần xây dựng lực lượng công an tỉnh Lâm Đồng trong sạch, nội bộ đoàn kết, thống nhất, xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và quần chúng nhân dân.

Báo cáo tại Hội nghị cũng cho biết, 5 năm qua, Công an Lâm Đồng đã có 6.265 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng; 62 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp cao và 70 tập thể, cá nhân được tuyên dương điển hình trong các phong trào thi đua.

Trong Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 – 2020, Công an Lâm Đồng có 3 năm được Chính phủ, 2 năm được UBND tỉnh Lâm Đồng và Bộ Công an tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc.

Tại Hội nghị lần này, Ban tổ chức cũng đã tiến hành giao lưu, toạ đàm với các gương điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực. Phần giao lưu với nhiều câu chuyện đầy nhân văn và cảm động của những tấm gương thực tế của các chiến sỹ Công an Nhân dân điển hình trong các lĩnh vực vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và tính mạng của Nhân dân đã bất chấp khó khăn, hiểm nguy hoàn thành tốt nhiệm vụ, để lại nhiều tình cảm và sự thán phục của những đại biểu tham dự Hội nghị.

Trao Huân chương “Bảo vệ Tổ quốc Hạng III” của Chủ tịch nước cho tập thể Phòng Tham mưu Công an tỉnh. Ảnh: Lê Tiến



Hội nghị cũng đã trao Huân chương “Bảo vệ Tổ quốc Hạng III” của Chủ tịch nước cho tập thể Phòng Tham mưu Công an tỉnh – đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bộ Công an cũng tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an Nhân dân cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào an ninh tổ quốc từ năm 2017 – 2019. Ban giám đốc Công an tỉnh cũng khen thưởng 45 tập thể và 142 cá nhân điển hình tiên tiến trong Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 – 2020. Tại Hội nghị, Ban Giám đốc Công an đã trao chứng nhận cho 31 tập thể và 44 cá nhân.

Kết luận và phát động thi đua giai đoạn 2020 – 2025 trong toàn lực lượng, Đại tá Lê Vinh Quy nhấn mạnh, để Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” thực sự trở thành động lực cho cán bộ, chiến sỹ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phong trào thi đua từ nay đến năm 2025 cần tập trung vào một số nội dung trọng tâm là: Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng uỷ Công an Trung trương và lãnh đạo Bộ Công an về công tác thi đua khen thưởng, nhất là tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò của cấp uỷ, người đứng đầu trong tổ chức phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng đảm bảo chính xác, khách quan. Gắn Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với Phong trào “Công an Nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy”; Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở” do Thủ tướng phát động; và nhất là Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”…

Trao chứng nhận điển hình tiên tiến. Ảnh: Lê Tiến Tập thể điển hình. Ảnh: Lê Tiến Cá nhân điển hình. Ảnh: Lê Tiến

Các gương điển hình tọa đàm trao đổi. Ảnh: Lê Tiến Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Tiến

NGUYỄN NGHĨA