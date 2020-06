Lâm Đồng ước thu ngân sách Nhà nước đạt 54% dự toán Trung ương, đạt 48% dự toán địa phương

(LĐ online) - Chiều 29/6, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho đồng chí Trần Phương

Đến dự Hội nghị có đồng chí Cao Anh Tuấn – Tổng Cục trưởng Tổng Cục thuế; đồng chí Nguyễn Văn Yên – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm 2020, tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh gặp một số khó khăn nhất định do ảnh hưởng của diễn biến thời tiết phức tạp cùng với sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19, tác động của các chính sách ưu đãi, miễn giảm…

Tuy nhiên, ngành thuế đã tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các giải pháp theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; trong đó, tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị tác động bởi dịch Covid-19; cụ thể thành chương trình hành động để triển khai thực hiện Kế hoạch của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND tỉnh Lâm Đồng.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế các cấp đã tích cực triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế; tăng cường việc kiểm soát và khai thác nguồn thu, chú trọng việc hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho người nộp thuế gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp và đã đạt được những kết quả quan trọng, thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm cơ bản đạt được tiến độ đề ra.

Ước tổng thu ngân sách Nhà nước trong 6 tháng là 4.446,5 tỷ, đạt 54% dự toán Trung ương, đạt 48% dự toán địa phương và bằng 108% so cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu thuế, phí 2.507,2 tỷ, đạt 46% dự toán Trung ương, đạt 42% dự toán địa phường và bằng 103% so với cùng kỳ. Thu từ đất, nhà 850,9 tỷ, đạt 85% dự toán Trung ương, đạt 66% dự toán địa phương, bằng 165% so với cùng kỳ. Thu từ xổ số kiến thiết 778,1 tỷ, đạt 77% dự toán Trung ương, đạt 68% dự toán địa phương, bằng 108% so với cùng kỳ. Tài chính thu 125,3 tỷ, đạt 48% dự toán Trung ương, đạt 47% dự toán địa phương, bằng 114% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 131,5 tỷ, đạt 32% dự toán Trung ương, đạt 29% dự toán địa phương, bằng 66% so với cùng kỳ.

Kết quả thu theo địa bàn, tổng thu ngân sách có 5/6 chi cục thuế (10/12 địa phương) thu đạt trên 50% dự toán năm 2020; có 5/6 chi cục thuế (11/12 địa phương) thu tăng so cùng kỳ năm 2019. Thu thuế, phí, có 4/6 chi cục thuế (10/12 địa phương) thu đạt trên 42% dự toán năm 2020; có 2/6 chi cục thuế (7/12 địa phương) thu tăng so với cũng kỳ năm 2019. Thu từ đất nhà, có 11/12 địa phương thu đạt trên 50% dự toán năm; 11/12 địa phương thu tăng so vùng ỳ năm 2019.

Đồng chí Cao Anh Tuấn - Tổng Cục trưởng Tổng Cục thuế trao quyết định nghỉ hưu và tặng hoa chia tay Cục trưởng Cục thuế tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Trọng Thoan nghỉ hưu từ ngày 1/7/2020

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận về nhiệm vụ, giải pháp công tác thu thuế. Ngoài một số ý kiến góp ý về công tác thu thuế ở một số lĩnh vực, hầu hết các đại biểu đều thống nhất với 6 nhiệm vụ trọng tâm và 15 giải pháp triển khai thu ngân sách Nhà nước mà Cục thuế đề ra để thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Theo đó, nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm dự kiến là 3.884 tỷ đồng; lũy kế cả năm 2020 thu 8.330 tỷ đồng, phấn đấu đạt 100% dự toán trung ương, đạt 90% dự toán địa phương, bằng 96% so năm 2019. Trong đó, thuế phí 6 tháng cuối năm phấn đấu thu 2.543 tỷ đồng; lũy kế cả năm 2020 thu 5.050 tỷ đồng, phấn đấu đạt 92% dự toán Trung ương, đạt 84% dự toán địa phương, bằng 96% so năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Anh Tuấn đánh giá cao những nỗ lực của ngành thuế tỉnh Lâm Đồng và lưu ý một số vấn đề ngành thuế tỉnh Lâm Đồng cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Đó là: Cần tăng cường hơn nữa công tác hỗ trợ người nộp thuế; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, cá nhân thực hiện kê khai, thực hiện thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân mới; tăng cường thanh tra, kiểm tra tại trụ sở; không tổ chức kiểm tra đối với doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm và các doanh nghiệp bị thiệt hại do dịch bệnh; tăng cường công tác kiểm tra hoàn thuế; đẩy mạnh hỗ trợ người nộp thuế điện tử; tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật công thức ngành thuế…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên đã thay mặt lãnh đạo tỉnh, biểu dương kết quả mà ngành thuế đã làm được trong 6 tháng đầu năm; trong đó, đặc biệt đánh giá cao công tác phối hợp quản lý thu thuế trong 6 tháng đầu năm của ngành thuế và các cấp ngành, tổ chức. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chính công tác phối hợp và những biện pháp thực hiện thu thuế tốt, hợp lòng dân đã góp phần giúp ngành thuế hoàn thành được mục tiêu thu thuế mà tỉnh đặt ra trong tình hình 6 tháng đầu năm có những diễn biến không thuận lợi về thiên tai và dịch bệnh.

Để hoàn thành được nhiệm vụ tỉnh giao trong 6 tháng còn lại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên cũng yêu cầu ngành thuế cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm; trong đó, đặc biệt cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, hỗ trợ các doanh nghiệp có đầy đủ thông tin về thuế và nghĩa vụ nộp thuế, đặc biệt là thuế đất; làm tốt công tác uỷ nhiệm thu; nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của cán bộ trong việc xử lý và thu thuế; làm tốt công tác khen thưởng cũng như kỷ luật nghiêm đối với các đơn vị vi phạm công tác thuế...

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã Trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho đồng chí Trần Phương – Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Vũ Xuân Bách – Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tổng Cục thuế cũng đã công bố quyết định nghỉ hưu từ ngày 1/7/2020 đối với đồng chí Cục trưởng Cục thuế tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Trọng Thoan.

NGUYỄN NGHĨA