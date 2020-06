Lâm Đồng và dấu ấn 502

Công tác phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội và Học viện Lục quân, nhất là trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo 502 tỉnh đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng Nhân dân Lâm Đồng. Qua đó, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh kịp thời hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn trong đợt phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian qua, các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường tuyên truyền, xuyên tạc nhằm phá hoại Đảng và Nhà nước ta. Các hoạt động tôn giáo trái phép, tình hình khai thác, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật, tranh chấp đất đai, tập trung khiếu kiện đông người vẫn còn xảy ra... Bên cạnh đó, tình hình thời tiết, khí hậu diễn biến thất thường như lốc xoáy, mưa lũ, lụt, nhất là diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 hoành hành từ đầu năm 2020 đến nay đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của Nhân dân, cũng như chi phối đến quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tổ chức thành viên trong Ban Chỉ đạo 502.

Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo đã có sự phối hợp nhịp nhàng, tích cực khắc phục khó khăn để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tình hình tư tưởng của Nhân dân cơ bản ổn định, luôn tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiềm lực quốc phòng ngày càng được tăng cường, củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo 502 tỉnh đã phối hợp cùng hệ thống chính trị các cấp, các địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh vận động được hơn 5,3 tỷ đồng để hỗ trợ Nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cán bộ, chiến sĩ trẻ Bộ CHQS tỉnh tham gia đợt công tác dân vận tại Đưng K’Nớ (Lạc Dương). Ảnh: Chính Thành

Từ nguồn kinh phí trên, đã hỗ trợ xây dựng 19 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa với tổng giá trị gần 800 triệu đồng. Hỗ trợ đào 12 giếng nước, tổng trị giá 240 triệu đồng. Hỗ trợ công trình sân chơi cho các cháu Trường Mầm non Lộc Bắc với tổng giá trị 110 triệu đồng. Ngoài ra, còn tặng 100 phần quà, 200 ảnh Bác Hồ và 100 cờ Tổ quốc, 30 bộ ghế phục vụ công tác hiến máu nhân đạo cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh, 5 nồi cơm điện cho 5 hộ được xây nhà đại đoàn kết với tổng giá trị hơn 142 triệu đồng.

Ban Chỉ đạo 502 tỉnh còn phối hợp với các đơn vị làm 1 km đường điện thắp sáng tại trục đường Thôn 2, Thôn 3 với tổng kinh phí 130 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Hội Nông dân tỉnh và Tỉnh Đoàn. Hỗ trợ sửa chữa nhà bia tưởng niệm với kinh phí 350 triệu đồng từ nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa. Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Học viện Lục quân Đà Lạt tặng 470 suất quà cho bà con DTTS nghèo và học sinh nghèo hiếu học số tiền trị giá 200 triệu đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tu sửa, nâng cấp Hội trường Thôn 2, xã Lộc Bắc với kinh phí 250 triệu đồng...

Không những chăm lo hỗ trợ phát triển kinh tế, Ban Chỉ đạo 502 còn tập trung chăm lo sức khỏe cho bà con nhân dân; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí và phát quà cho các bệnh nhân với 1.000 cơ số thuốc và 1.000 phần quà, trị giá 220 triệu đồng. Bệnh viện 87 thuộc Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng), Ban Quân y (Bộ CHQS tỉnh) tham gia khám và cấp thuốc miễn phí cho 300 người dân xã Lộc Bắc.

Cùng đó, Công an tỉnh cũng đã phối hợp tổ chức thực hiện công tác dân vận tại xã Lộc Bắc với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: tổ chức nhiều đợt tuyên truyền pháp luật và phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổ chức thăm và tặng quà xe đạp, áo ấm đến trường cho các em học sinh Trường Tiểu học Lộc Bắc và Trường Mầm non B’Lá, các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện công trình “nước sạch cho em” tại Trường Tiểu học Lộc Bắc... với tổng kinh phí huy động được hơn 250 triệu đồng. Qua đó, giúp dân ổn định cuộc sống và thêm tin tưởng vào Đảng, Nhà nước.

Lực lượng vũ trang tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, Học viện Lục quân... đã thường xuyên phối hợp tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn chấp hành tốt mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biết là Nghị quyết số 08 - NQ/TU ngày 2/12/2016 của Tỉnh ủy về việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; đồng thời kết hợp với định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, hội viên các cấp và Nhân dân trên địa bàn đứng chân. Phối hợp thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện tốt các phong trào ở địa phương như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”...

Có thể nói, bằng kinh nghiệm, tình cảm, trách nhiệm sâu sắc, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang luôn đi đầu, đảm nhiệm những khâu yếu, việc khó và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, tích cực hỗ trợ các lực lượng khác trong tỉnh góp phần “nâng tầm” hoạt động công tác dân vận tại địa phương và để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng Nhân dân.

NGUYỆT THU