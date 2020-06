Lãnh đạo các đơn vị, địa phương chúc mừng Báo Lâm Đồng ngày 21/6

(LĐ online) - Ngày 19/6, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng Báo Lâm Đồng nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020).

Đại diện lãnh đạo TP Đà Lạt, đồng chí Huỳnh Thị Thanh Xuân - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt đã chúc mừng những người làm Báo Lâm Đồng gặt hái được nhiều thành tựu trên mặt trận văn hóa tư tưởng, luôn sát cánh cùng sự phát triển của tỉnh. Riêng đối với TP Đà Lạt, Bí thư Thành ủy đã gửi lời cảm ơn sâu sắc; đồng thời, bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Báo Lâm Đồng sẽ tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong việc thông tin, tuyên truyền về sự phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, Bí thư Thành uỷ Đà Lạt mong muốn Báo Lâm Đồng tiếp tục hỗ trợ thông tin, đưa các sự kiện quan trọng tại Đại hội Đảng bộ TP Đà Lạt sẽ diễn ra vào ngày 30 và 31/7 tới người dân trên địa bàn thành phố.

Cũng thăm và chúc mừng Báo Lâm Đồng đợt này, Đại tá Lê Vinh Quy - Uỷ viên Ban Thường vị Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận sự đóng góp của Báo Lâm Đồng suốt thời gian qua trong việc thông tin những vấn đề liên quan đến tình hình an ninh trật tự, bảo đảm an toàn xã hội. Trong thời gian tới, Giám đốc Công an tỉnh hy vọng Báo Lâm Đồng sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ lực lượng công an trên mặt trận truyền thông để góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Dịp này, các đồng chí: Thượng tá Nguyễn Văn Sơn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nguyễn Vĩnh Phúc - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng, Trần Thị Chúc Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn, cũng đã thăm, tặng hoa và chúc mừng Báo Lâm Đồng.

Đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lạc Dương, Hội LHPN tỉnh, Cục Bản đồ, Xí nghiệp in Lâm Đồng, Ngân hàng Agribank tỉnh Lâm Đồng, Ngân hàng Vietinbank tỉnh Lâm Đồng, Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt, Điện lực Lâm Đồng, VNPT - Vinaphone Lâm Đồng, Viettel Lâm Đồng, Công ty Nhôm Lâm Đồng, Hiệp hội Hoa Đà Lạt, Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị: Bệnh viện Hoàn Mỹ, TTC Hospitality, Công ty cổ phần du lịch Lâm Đồng… cũng đã thăm, chúc mừng và bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với đội ngũ những người làm báo Báo Lâm Đồng vì đã luôn đồng hành, hỗ trợ các đơn vị trong suốt thời gian qua.

Tại Văn phòng Báo Lâm Đồng tại Bảo Lộc, đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc cũng đã đến tặng hoa, thăm hỏi và chúc mừng Báo Lâm Đồng nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ngoài ra, Văn phòng Báo Lâm Đồng tại Bảo Lộc cũng nhận được lẵng hoa chúc mừng và sự thăm hỏi, động viên của Thường trực UBND - HĐND TP Bảo Lộc, Ban Chỉ huy Quân sự TP Bảo Lộc…

Ghi nhận tấm lòng của các đơn vị, bà Hồ Thị Lan - Tổng Biên tập Báo Lâm Đồng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp. Mong muốn trong thời gian tới, Báo Lâm Đồng và các đơn vị sẽ tiếp tục hỗ trợ, phối hợp giúp đỡ lẫn nhau để cùng hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ đặt ra.