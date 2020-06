Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An thăm và làm việc tại TP Bảo Lộc

(LĐ online) - Sáng 14/6, đồng chí Nguyễn Văn An - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo TP Bảo Lộc.

Đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Bí thư Thành ủy Bảo Lộc giới thiệu với nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An về đặc sản trà Olong của Bảo Lộc

Cùng đến thăm TP Bảo Lộc dịp này còn có đồng chí Phạm Văn Thọ - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương. Tiếp đón đồng chí Nguyễn Văn An, về phía địa phương có đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cùng các đồng chí cán bộ lão thành nguyên lãnh đạo TP Bảo Lộc qua các thời kỳ.

Đồng chí Nguyễn Văn An và Đoàn công tác đến thăm nhà máy chế biến trà Olong Tâm Châu

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Bí thư Thành ủy Bảo Lộc đã thông tin khái quát về những nét nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và quốc phòng - an ninh của TP Bảo Lộc trong những năm gần đây; đồng thời, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu đã gửi lời thăm hỏi chân thành và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới đồng chí Nguyễn Văn An và các thành viên trong Đoàn công tác.

Đồng chí Nguyễn Văn An - Nguyên Chủ tịch Quốc hội trò chuyện cùng nguyên Bí thư Thị ủy Bảo Lộc Lưu Thị Thanh An

Bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả mà TP Bảo Lộc đã đạt được thời gian qua, đồng chí Nguyễn Văn An đánh giá cao tinh thần đoàn kết của đội ngũ lãnh đạo TP; đồng thời, nhấn mạnh những thành quả mà TP Bảo Lộc đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh sẽ đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh Lâm Đồng, khu vực Tây Nguyên và cả đất nước. Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An yêu cầu TP Bảo Lộc tập trung làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An và Đoàn công tác thăm Khu du lịch Thác Đam B’ri

Đồng chí Nguyễn Văn An - Nguyên Chủ tịch Quốc hội tới thăm Khu du lịch Đôi Dép

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã tới thăm một số điểm du lịch nổi tiếng của TP Bảo Lộc như Khu du lịch Đôi Dép (xã Lộc Nga); Nông trường, nhà máy chế biến trà Tâm Châu và Khu du lịch Thác Đam B’ri (xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc). Tại những nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Văn An bày tỏ sự vui mừng đối với sự phát triển của các đơn vị nói riêng và TP Bảo Lộc nói chung; đồng thời, gửi lời thăm hỏi, động viên tới cán bộ, nhân viên, công nhân đang làm việc tại các đơn vị.

KHÁNH PHÚC