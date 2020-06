Nhiệm kỳ đầu ở Đảng bộ Agribank Lâm Đồng II

Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Lâm Đồng II (gọi tắt là Đảng bộ Agribank Lâm Đồng II) được thành lập theo Quyết định số 387-QĐ/HU ngày 2/4/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Trọng trên cơ sở nâng cấp từ Chi bộ Agribank Lâm Đồng II.

Đồng chí Nguyễn Thái Liêm (giữa) - Phó Giám đốc Agribank Lâm Đồng II đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy. Ảnh: Quốc Khanh

Biến động trong mô hình tổ chức

Đảng bộ Agribank Lâm Đồng II thực thi trọng trách lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động kinh doanh tiền tệ - tín dụng và các dịch vụ ngân hàng trên địa bàn các huyện Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên và thành phố Bảo Lộc, bao gồm 1 hội sở, 8 chi nhánh loại II, 9 phòng giao dịch (PGD), 1 khách sạn và 32 trạm ATM; đồng thời, kinh doanh trực tiếp tại Hội sở Agribank Lâm Đồng II và 2 PGD phụ thuộc là PGD Tân Hội và PGD Ninh Gia tại huyện Đức Trọng.

Hệ thống Agribank Lâm Đồng II có bộ máy tổ chức chính quyền và công đoàn xuyên suốt từ Hội sở Agribank Lâm Đồng II đến các chi nhánh loại 2. Đảng bộ Agribank Lâm Đồng II trực thuộc Đảng bộ huyện Đức Trọng. Trong khi đó, các tổ chức đảng, đoàn thể tại các chi nhánh lại hoạt động theo địa giới hành chính và trực thuộc các cấp ủy đảng, đoàn thể của các địa phương.

Từ ngày 1/1/2017, Agribank Chi nhánh Đức Trọng được nâng cấp và chuyển thành Agribank Lâm Đồng II. Trên cơ sở đó, Chi bộ Agribank Đức Trọng cũng đổi tên thành Chi bộ Agribank Lâm Đồng II. Trước khi nâng cấp thành đảng bộ, Chi bộ Agribank Lâm Đồng II có 33 đảng viên (24 nam, 9 nữ).

Từ ngày 2/4/2018, Chi bộ Agribank Lâm Đồng II được nâng cấp thành Đảng bộ Agribank Lâm Đồng II và thành lập mới 4 chi bộ trực thuộc, được chỉ định 5 đồng chí tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, bao gồm 1 đồng chí Bí thư, 1 đồng chí Phó Bí thư kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và 3 đồng chí ủy viên. Đến thời điểm đại hội, tổng số đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ là 38 đồng chí; trong đó: chính thức 34 đồng chí, dự bị 4 đồng chí, nam 28 đồng chí và nữ 10 đồng chí.

Kết quả hoạt động sau thời gian thành lập

Ngay sau khi thành lập và hoạt động trong bộ máy tổ chức mới, Agribank Lâm Đồng II tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng gắn liền với củng cố chất lượng, đảm bảo an toàn, đúng quy định, đúng quy chế; triển khai thực hiện tốt các chương trình, chính sách tín dụng theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, như: cho vay nông nghiệp - nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP, cho vay xây dựng nông thôn mới, cho vay phục vụ tiêu dùng - đời sống, cho vay trồng - tái canh cà phê, giảm lãi suất - cơ cấu lại kỳ hạn trả nợ, cho vay ưu đãi đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Trong 4 năm (2017-2020), Agribank Lâm Đồng II có nguồn vốn tăng bình quân 13,93%/năm; dư nợ tăng bình quân 23,5%/năm; nợ xấu duy trì ở mức thấp, luôn dưới 0,5% trên tổng dư nợ; thu dịch vụ tăng bình quân 20,7%/năm; thu nhập của người lao động được đảm bảo, năm sau cao hơn năm trước.

Trong giai đoạn 2017-2019, Agribank Lâm Đồng II cơ bản thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu được giao; đặc biệt, chỉ tiêu lợi nhuận luôn vượt kế hoạch.

Phát huy tinh thần truyền thống của Agribank, Agribank Lâm Đồng II đẩy mạnh công tác quảng bá hình ảnh, bằng cách tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương, như: tài trợ nhà tình nghĩa, tài trợ Quỹ vì người nghèo, hỗ trợ kinh phí xây dựng trường mầm non, hỗ trợ học bổng cho học sinh, tài trợ Tuần Văn hóa Trà và Tơ - lụa Bảo Lộc năm 2019 (100 triệu đồng), trao quà tết cho hội viên Hội Phụ nữ và Hội Nông dân có hoàn cảnh khó khăn, tài trợ nhà cho thanh niên nghèo vượt khó, tài trợ công trình điện thắp sáng đường quê...

Phát triển và duy trì vị thế tại Lâm Đồng

Với những nỗ lực và kết quả đạt được, nhiều năm liền, Agribank Lâm Đồng II đã được các cấp ủy đảng tặng nhiều danh hiệu, như: Được Hội sở Agribank công nhận Tập thể Lao động xuất sắc trong các năm: 2017, 2018 và 2019; Bằng khen của UBND tỉnh Lâm Đồng các năm: 2017, 2018 và 2019; Cờ thi đua của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2017; Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước năm 2017 và năm 2018; Bằng khen trong xây dựng nông thôn mới của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, giai đoạn 2011 - 2020 và 2016 - 2018; năm 2018 là đơn vị đứng thứ 3 toàn ngành về hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh. Đặc biệt, liên tục trong 27 năm được Đảng bộ huyện Đức Trọng công nhận là chi bộ, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Agribank Lâm Đồng II đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; đoàn kết xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và các đoàn thể vững mạnh; ổn định và phát triển thị phần, tiếp tục duy trì vị thế ngân hàng thương mại hàng đầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng lực tài chính, phát triển thương hiệu và xây dựng văn hóa doanh nghiệp; đảm bảo kết quả hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đảng viên, người lao động. Đồng thời, đặt ra các mục tiêu cụ thể: nguồn vốn tăng trưởng trên 7%/năm, dư nợ tăng trưởng trên 8%/năm, tỷ lệ nợ xấu dưới 1%, thu dịch vụ tăng từ 15% trở lên so với năm trước, hoàn thành kế hoạch tài chính do Agribank giao, đảm bảo thu nhập người lao động; giữ vững Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, Công đoàn - Đoàn Thanh niên đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc...

LÊ HOA