Tiếp tục thực hiện ''mục tiêu kép''

(LĐ online) - Sáng 3/6, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức buổi họp báo định kỳ để cung cấp thông tin và kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh - tế xã hội tháng 5/2020 và tình hình kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh. Tham dự có đại diện lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện Đức Trọng, Lạc Dương…

Toàn cảnh buổi họp báo

Tại buổi họp báo, ông Hoàng Việt Lâm - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2020; nhiệm vụ, giải pháp tháng 6/2020 của tỉnh. Trong thời gian qua, tình hình dịch Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng. Các địa phương đã xác lập tình trạng bình thường mới trong các hoạt động kinh tế, xã hội, thực hiện nới lỏng các hạn chế để tập trung đẩy mạnh các hoạt động phục hồi kinh tế. Tiến độ sản xuất nông nghiệp cơ bản được đảm bảo, dịch tả lơn châu Phi được khống chế và đã công bố hết dịch, các địa phương đang thực hiện tái đàn theo quy định. Hoạt động sản xuất công nghiệp tăng nhẹ. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội được chú trọng, các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được triển khai kịp thời, hiệu quả. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, các hoạt động vận tải, bán lẻ hàng hóa, doanh thu từ các hoạt động lưu trú, ăn uống, số khách du lịch… giảm so với cùng kỳ. Tiến độ thực hiện giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động tăng. Tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp, an ninh trật tự, an toàn xã hội còn nhiều diễn biến phức tạp. Tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí.

Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí cũng đã đặt những câu hỏi quan tâm một số nội dung như: Các vấn đề liên quan đến việc giải quyết thu hồi rừng cộng đồng Thôn 4 (xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm); tình trạng phá rừng tại đỉnh Lang Biang (thuộc quản lý của Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà); xử lý thu hồi, đến bù đất đai trên địa bàn huyện Đức Trọng…

Những câu hỏi, thắc mắc của phóng viên đã được đại diện các đơn vị, sở, ngành liên quan giải đáp, làm rõ. Liên quan đến tình trạng phá rừng tại đỉnh Lang Biang, ông Lê Văn Hương - Giám đốc Vườn quốc gia Bidoup - Núi bà cho biết: Qua những thông tin như báo chí đã phản ánh trong thời gian gần đây, sau kiểm tra của UBND huyện thì xác định có 8 vị trí rải rác có cây thông bị chặt hạ, có cây bị mục gốc với khối lượng lâm sản thiệt hại khoảng 26 m3; có 1 điểm phá rừng ở Tiểu khu 112B với diện tích 3130 m2, 129 cây thông bị ken, chặt, còn lại hiện trường 7,43 m3 gỗ. Đây là diện tích rừng phòng hộ thuộc quản lý của Vườn quốc Gia Bidoup - Núi Bà. Diện tích này được UBND huyện Lạc Dương giao khoán bảo vệ rừng cho người dân. Để hạn chế đến mức thấp nhất các vụ vi phạm lâm nghiệp thì trong thời gian tới, Ban Quản lý rừng Quốc gia Bidoup - Núi Bà sẽ tăng cường công tác tuần tra, tuần phục để truy bắt các đối tượng cố tình phá rừng để xử lý theo quy định của pháp luật, yêu cầu các hộ nhận khoán thực hiện nghiêm túc trách nhiệm giữ rừng; tăng cường trách nhiệm của cán bộ kiểm lâm trong khu vực quản lý. Vườn sẽ phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường để hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án theo chỉ đạo của UBND tỉnh…

Nhiệm vụ trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần phải chung sức, đồng lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, đón đầu thời cơ, quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép” - vừa thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo sức bật phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu đã đề ra, vừa tiếp tục phòng, chống dịch.

HỒNG THẮM