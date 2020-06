Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tiếp xúc cử tri thành phố Đà Lạt

(LĐ online) - Ngày 22/6, Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã có buổi tiếp xúc với cử tri thành phố Đà Lạt sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tiếp thu, giải trình các ý kiến thuộc thẩm quyền đối với kiến nghị của cử tri Đà Lạt

Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Lâm Đồng Nguyễn Tạo, ĐBQH K’Nhiễu; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban ngành, đơn vị liên quan, lãnh đạo thành phố Đà Lạt, cùng đông đảo cử tri là cán bộ, công chức và người dân thành phố Đà Lạt tham dự.

Thay mặt Đoàn ĐBQH, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Nguyễn Tạo đã báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp. Theo đó, để bảo đảm công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 và có những quyết sách kịp thời giúp Chính phủ khắc phục khó khăn do đại dịch gây ra, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV được tổ chức thành 2 đợt, kết hợp giữa họp trực tuyến và họp tập trung. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Quốc hội đã ứng dụng công nghệ thông tin để họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63 Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Với sự chuẩn bị chu đáo của các cơ quan, tổ chức liên quan, đợt họp trực tuyến đã được tổ chức rất thành công, thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ của Quốc hội trong cách thức tiến hành kỳ họp, được các vị ĐBQH và cử tri đánh giá cao.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 10 luật, 21 nghị quyết, cho ý kiến về 6 dự án luật khác; trong đó, riêng về công tác lập pháp, Quốc hội biểu quyết thông qua 10 luật và 9 nghị quyết... Đồng thời, Quốc hội cũng giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”; xem xét các báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và nhiều báo cáo quan trọng khác. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021.

Sau khi xem xét báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019 và tình hình triển khai thực hiện những tháng đầu năm 2020, Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành chủ động, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, linh hoạt, sáng tạo của Chính phủ, sự đồng lòng, chung sức, thống nhất, đồng thuận của cả hệ thống chính trị, tạo nên sức mạnh to lớn phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả nhưng vẫn duy trì được tăng trưởng và các cân đối lớn của nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, yêu cầu Chính phủ, các cấp, các ngành phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, chủ động bám sát tình hình thực tế để chỉ đạo, điều hành thực hiện đồng bộ, các nhiệm vụ, giải pháp mà Quốc hội đã đề ra trong Nghị quyết số 85/2019/QH14 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 để sớm phục hồi kinh tế, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, việc làm, đời sống đối với người lao động, đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, người yếu thế và phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Tại buổi tiếp xúc với Đoàn ĐBQH, cử tri kiến nghị về công tác quản lý bảo vệ rừng còn bất cập, vẫn để xảy ra tình trạng khai thác, lấn chiếm rừng trái phép. Công tác quy hoạch còn nhiều bất cập, không phù hợp với thực tế cuộc sống của người dân.

Cử tri cũng ý kiến về những bất cập trong việc ra quyết định trái thẩm quyền; tình trạng xâm hại trẻ em gây bức xúc dư luận xã hội, cần lên án và đưa vào luật sửa đổi, bổ sung để tạo tính răn đe. Cử tri kiến nghị về cải cách chính sách tiền lương, một số cán bộ nghỉ hưu trước năm 1995 trở về trước chế độ lương hưu rất thấp, không đảm bảo cuộc sống trong giai đoạn hiện nay, đề nghị Quốc hội quan tâm, xem xét điều chỉnh đưa vào luật để góp phần cải thiện, nâng cao đời sống cán bộ hưu trí.

Cử tri có ý kiến về nhiều bất cập trong quản lý hồ sơ đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn còn chậm, chưa tạo thuận lợi cho người dân. Vấn đề cải cách giáo dục nhiều bất cập, dạy thêm học thêm còn diễn ra gây khó khăn cho phụ huynh, ảnh hưởng kinh tế gia đình. Nạn bạo lực học đường xảy ra gây ảnh hưởng uy tín ngành giáo dục, gây tâm lý hoang mang trong phụ huynh và học sinh.

Lãnh đạo các sở ngành và thành phố Đà Lạt tham dự buổi tiếp xúc cử tri

Đồng chí Tôn Thiện San - Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt đã tiếp thu, giải trình các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền. Chủ tịch thành phố nhấn mạnh: Với trách nhiệm của thành phố, chúng tôi xin tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri Đà Lạt. Tuy nhiên, hiện nay thành phố cũng chịu áp lực dân số ngày càng gia tăng, trong đó chủ yếu là dân từ nơi khác đến tạm trú, làm ăn sinh sống. Vấn đề quy hoạch đất đai, trật tự xây dựng cũng còn gặp không ít khó khăn. Từ Quyết định 704 của Chính phủ đến Quyết định 36 của tỉnh về quy hoạch, phân khu, thành phố đã triển khai khá đồng bộ, hiệu quả, tuy nhiên cũng không tránh khỏi những bất cập tồn tại. Trong thời gian tới, thành phố sẽ chỉ đạo làm tốt hơn nữa nhằm đảm bảo đúng định hướng quy hoạch, bảo đảm quyền lợi thiết thực cho người dân; hướng đến giữ lại những mảng xanh để bảo vệ cảnh quan, môi trường, hướng đến xây dựng thành phố xanh - sạch - đẹp.

Những nội dung kiến nghị mang tính chất cá nhân, riêng lẻ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt tiếp thu, nghiên cứu, xem xét cụ thể từng nội dung vụ việc và trả lời cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã giải trình các vấn đề cử tri Đà Lạt quan tâm. Về vấn đề xâm hại trẻ em thực sự đang rất nhức nhối, gây bức xúc trong dư luận. Quốc hội xin tiếp thu ý kiến trách nhiệm, tâm huyết của cử tri Đà Lạt và xin hứa sẽ phát huy trách nhiệm, tiếp thu, điều chỉnh pháp luật trong thời gian tới để đảm bảo chặt chẽ, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật và bảo vệ tốt nhất quyền trẻ em. Về kiến nghị chính sách tiền lương cho người cao tuổi gặp khó khăn là rất chính đáng, Đoàn ĐBQH xin tiếp thu để sửa đổi Luật Người cao tuổi cho phù hợp thực tiễn, đảm bảo quyền lợi và đời sống cho đội ngũ cán bộ nghỉ hưu…

Cử tri Đà Lạt kiến nghị với Đoàn ĐBQH

NGUYỆT THU