UBND TỈNH LÂM ĐỒNG HỌP ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 5

(LĐ online) - Nhiệm vụ của tháng 6 và 6 tháng còn lại của năm 2020 quyết định chỉ tiêu tăng trưởng của cả nhiệm kỳ, nên cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 đề ra yêu cầu trong thời gian tới, cần tập trung rà soát tích cực, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu cơ bản của năm và quan tâm nhiều hơn đến tính đồng bộ về nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành kế hoạch ở mức tốt nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt phát biểu tại cuộc họp

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày cho biết: Tình hình dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng. Các địa phương xác lập tình trạng bình thường mới trong các hoạt động kinh tế - xã hội, thực hiện nới lỏng các hạn chế để tập trung đẩy mạnh các hoạt động phục hồi kinh tế. Tiến độ sản xuất nông nghiệp cơ bản đảm bảo thời vụ; dịch tả lợn châu Phi được khống chế, các địa phương đang thực hiện tái đàn lợn theo quy định; hoạt động sản xuất công nghiệp tăng nhẹ; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so cùng kỳ. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội được chú trọng, các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 bước đầu được triển khai kịp thời, hiệu quả. Các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ, thông tin, truyền thông được quan tâm thực hiện. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Mặc dù các ngành, các cấp đã tích cực, chủ động triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các hoạt động nông nghiệp, vận tải hàng hóa, du lịch bị ảnh hưởng nặng nề; thời tiết khô hạn ảnh hưởng đến sản xuất năng lượng… Tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng, lao động được đào tạo và giải quyết việc làm giảm so với cùng kỳ, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động tăng. Tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp, an ninh trật tự, an toàn xã hội còn nhiều diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông tăng cả ba tiêu chí.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở ngành đưa ra các giải pháp tập trung ổn định tình hình sau dịch, khôi phục sản xuất kinh doanh… Ngành nông nghiệp phát triển nông thôn sẽ xử lý ô nhiễm môi trường ở KCN Phú Hội; vụ phá rừng cắt hạ và ken 129 cây thông ở Lạc Dương đã chuyển cho Công an huyện. Ngành công thương tăng cường công tác xúc tiến thương mại bù lại 5 tháng qua và tích cực quảng bá qua mạng xã hội; đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất; kết nối điều phối sản lượng điện. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đề xuất cho hoạt động trở lại 2 loại hình dịch vụ là vũ trường và karaoke. Ngành y tế, từ vụ ngộ độc ở N’thol Hạ, khuyến cáo cần chú trọng hơn nữa về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngành công an đã tiến hành khởi tố 1 đối tượng có hoạt động chống phá trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng...

Bà Phạm Thị Hồng Hải - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng báo cáo tình hình dạy và học tiếng Pháp tại Lâm Đồng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phan Văn Đa, nhận xét: Ảnh hưởng của dịch bệnh khiến quan hệ cung cầu, thị trường bị đứt ngãy, kinh tế đình trệ. Trong thời gian sớm nhất cần tổ chức một số cuộc họp chuyên đề để củng cố hoạt động từng lĩnh vực. Năm nay, kết thúc năm học vào ngày 15/7, cố gắng thực hiện đúng thời hạn và tổ chức chu đáo kỳ thi tốt nghiệp THPT trong tháng 8. Ngành giáo dục - đào tạo phối hợp với ngành nông nghiệp phát triển nông thôn, công trình đô thị để xử lý hệ thống cây xanh đảm bảo an toàn cho học sinh và phụ huynh khi đưa đón con đến trường. Về lĩnh vực du lịch, tổ chức các hoạt động về xúc tiến du lịch, tăng cường tính hiệu quả của chiến dịch người Việt Nam đi du lịch Việt Nam, lồng ghép các hoạt động xúc tiến thương mại với quảng bá du lịch, tổ chức tổng kết Nghị quyết 07 về du lịch. Lĩnh vực lao động, thương binh xã hội phối hợp với UBND huyện, thành phố thực hiện Nghị quyết 42 và Chỉ thị 15 về an sinh xã hội, tránh lợi dụng chính sách để xảy ra tiêu cực. Ngành y tế tiếp tục kiểm soát chặt chẽ dịch Covid-19, tuân thủ các quy định trong khám chữa bệnh BHYT, xử lý dứt điểm các vướng mắc về BHXH...

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt, nhận định: Theo kịch bản tăng trưởng của các cơ quan chuyên môn, xác định chỉ tiêu tăng trưởng GRDP của 6 tháng cuối năm quyết định chỉ tiêu tăng trưởng của cả nhiệm kỳ. Khoản hụt thu 1.000 tỷ (800 tỷ của ngành thuế) sẽ ảnh hưởng đến chi ngân sách Nhà nước, cần tính toán các nhiệm vụ thu để đảm bảo nguồn chi; tiến độ xây dựng cơ bản mới đạt 24%, trong khi thời điểm vàng là mùa khô đã đi qua. Cần đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị để tiêu thụ sản phẩm nông - công - thương nghiệp… Du khách quốc tế lâu nay chỉ chiếm khoảng 10% lượng khách đến Lâm Đồng. Như vậy, chủ lực của tỉnh nhà vẫn là du lịch nội địa, cần liên kết, quảng bá, xúc tiến để mở rộng thị trường du lịch nội địa. Trong tháng 6, tỉnh sẽ thông qua đề án bảo vệ rừng, để tăng cường chống phá rừng, chống gặm nhấm rừng…

LÊ HOA