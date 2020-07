Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(LĐ online) - Chiều 17/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành phiên bế mạc, thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu bế mạc Đại hội

Kết quả, 13 đồng chí hội đủ phẩm chất, uy tín, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa XII. Đại tá Trần Văn Khương - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được Đại hội tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ phiếu tín nhiệm đạt 100%, Đại tá Nguyễn Bình Sơn - Chỉ huy trưởng được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy. Đại hội đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 4 đồng chí, bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 7 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 9 đồng chí, 1 đại biểu dự khuyết.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa XII ra mắt đại hội nhận nhiệm vụ

Đại hội đã thông qua nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 24 chỉ tiêu, 3 khâu đột phá. Trong đó, phấn đấu 100% các đối tượng theo phân cấp được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh. Đảng viên dân quân tự vệ đạt 25% trở lên. 100% chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã tham gia cấp ủy địa phương. Về xây dựng lực lượng vũ trang, phấn đấu trong nhiệm kỳ bảo đảm quân số đạt 95%. Tuyển quân tròn khâu đạt 100% chỉ tiêu ở cả 3 cấp, đảng viên chính thức nhập ngũ đạt từ 1% trở lên. Không để xảy ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, mất an toàn do lỗi chủ quan. Hàng năm, 95% trở lên cơ quan, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện và “3 nhất”, “9 không”. 100% đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị. Hàng năm, 95% trở lên tổ chức đảng hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, 95% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ...

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội

Đại hội cũng đã thống nhất biểu quyết thông qua 3 khâu đột phá đó là: Nâng cao năng lực tham mưu, hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương vững mạnh từ cơ sở; tạo chuyển biến vững chắc trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, nhất là tập trung “Xây dựng chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”.

Dịp này, Đại hội cũng đã tặng hoa tri ân các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhấn mạnh: Sau 2 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Đại hội đã nghiêm túc đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ vừa qua, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và công tác xây dựng Đảng bộ. Đại hội đã đề ra những chủ trương, mục tiêu, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời, đã thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thành công của đại hội là kết quả nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ Quân sự tỉnh. Đại hội nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến chất lượng hoàn thiện văn kiện đại hội. Thành công của đại hội là động lực tinh thần to lớn, cổ vũ cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ và lực lượng vụ trang tỉnh phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng lực lượng vụ trang vững mạnh toàn diện.

NGUYỆT THU