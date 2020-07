(LĐ online) - Chiều 14/7, Đảng uỷ Khối các Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW; tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trao cờ “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liền (2015 - 2019) của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng cho Đảng bộ cơ sở BIDV chi nhánh Bảo Lộc.

Các địa biểu tham dự hội nghị đã nghe báo cáo cụ thể từng nội dung; phân tích và tham luận, phát biểu ý kiến phân tích về nhiệm vụ công tác; việc thực hiện Chỉ thị 05 và đặc biệt là về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Công Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã biểu dương và đánh giá cao công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng 5 năm qua của Đảng uỷ Khối các Doanh nghiệp. Đồng chí nhận xét, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các Doanh nghiệp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác này một cách đồng bộ. Các đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng uỷ làm rất tốt. Thời gian tới, cần tiếp tục khắc phục những hạn chế, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung chỉ đạo cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp trực thuộc khai thác tốt nhất khả năng, nguồn lực hiện có, chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất trên cơ sở ưu tiên thực hiện các biện pháp phòng chống, kiểm soát dịch Covid-19, và bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, do tác động của đại dịch Covid-19, sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp bị ngưng trệ, tăng trưởng thấp, việc làm, thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 của các doanh nghiệp trong khối: Doanh thu đạt 5.820 tỷ đồng, tăng 0,1 % so với cùng kỳ; lợi nhuận đạt 1.319 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ; nộp ngân sách là 1.687 tỷ đồng, tăng 25,9 % so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người thấp nhất là 3,5 triệu đồng/người/tháng và cao nhất là 42 triệu đồng/người/tháng.

Tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân

Về thực hiện Chỉ thị 05, theo đánh giá tại hội nghị, cấp ủy các cấp thời gian qua đã nhận thức sâu sắc và coi việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhằm góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tinh thần trách nhiệm trong tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết của Đảng các cấp đã được nâng lên. Vai trò của tổ chức đảng trong việc tham gia lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục được tăng cường, phương thức lãnh đạo từng bước được đổi mới, uy tín của Đảng tiếp tục được khẳng định.

Nhờ việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị kịp thời, đồng bộ và phù hợp, nên đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn thách thức, tạo thêm động lực thúc đẩy các đơn vị trong Đảng bộ Khối phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Trong sản xuất, kinh doanh, mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế thế giới, trong nước và trong tỉnh, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, nhưng các doanh nghiệp đều cố gắng phấn đấu khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất, chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đa số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nộp đúng, đủ, kịp thời thuế cho Nhà nước và tích cực thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội.

Qua triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều mô hình thiết thực phù hợp với đặc điểm của từng loại hình doanh nghiệp, như: Phong trào “Cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp tự giác đi đầu, gương mẫu thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội; phong trào “Làm hết việc, không làm hết giờ” của Công ty Cổ phần Tư vấn Lâm nông nghiệp; mô hình “Nêu tên bảng vàng” của Bưu điện Lâm Đồng; mô hình “3 đúng, 5 không” của Agribank Lâm Đồng; mô hình “bốn tốt, bốn cần, ba đúng, ba không” của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng; mô hình tổ chức các phiên giao dịch tại xã vào ngày cố định trong tháng (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ) của Ngân hàng Chính sách Xã hội Lâm Đồng với hơn 90% doanh số cho vay, thu nợ, thu lãi được thực hiện tại UBND các xã, phường, thị trấn đã đưa dịch vụ của Ngân hàng đến gần dân hơn, tiết kiệm được đáng kể chi phí đi lại giao dịch cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác; mô hình điển hình về việc trả tiền thừa cho khách của Nhân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Lâm Đồng trong 4 năm đã trả lại 1.816 món tiền với tổng trị giá 5 tỷ đồng…

Hội nghị đã tổ chức khen thưởng, trao tặng cờ “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liền (2015 - 2019) của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng cho Đảng bộ cơ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) chi nhánh Bảo Lộc; tặng bằng khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền; tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020; khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

NGUYỄN NGHĨA