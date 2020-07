CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CÔNG AN TỈNH LÂM ĐỒNG LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Đảng bộ Công an tỉnh Lâm Đồng hiện có 27 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với hơn 1.200 đảng viên; 12 Đảng bộ Công an huyện, thành phố với hơn 1.700 đảng viên. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cùng với sự nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết thống nhất, Đảng bộ Công an tỉnh đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh. Nhân dịp Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025), phóng viên Báo Lâm Đồng đã phỏng vấn Đại tá Lê Vinh Quy - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Đại tá Lê Vinh Quy - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng PV: Xin đồng chí cho biết những điểm nhấn quan trọng nhất trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng ủy Công an tỉnh? Xin đồng chí cho biết những điểm nhấn quan trọng nhất trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng ủy Công an tỉnh?

Đại tá LÊ VINH QUY: Lâm Đồng là một trong những địa bàn chiến lược ở Tây Nguyên, các thế lực thù địch, phản động luôn tìm mọi cách câu kết, móc nối với số đối tượng cơ hội, chống đối chính trị để tiến hành các hoạt động chống phá, kích động biểu tình, gây rối an ninh, trật tự, nhen nhóm hình thành tổ chức chính trị đối lập; “xã hội dân sự”, hình thành hội, nhóm trên không gian mạng tiến hành các hoạt động chống phá,... gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Tình hình an ninh nông thôn, an ninh vùng tôn giáo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn tiềm ẩn nguy cơ bất ổn về an ninh, trật tự; các vụ tranh chấp, khiếu kiện, di dân về làng cũ; hoạt động của các loại tội phạm hình sự, tội phạm hoạt động theo băng, nhóm, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm về kinh tế, ma túy, môi trường diễn biến phức tạp... Công tác đấu tranh với các thế lực thù địch và hoạt động của tội phạm do đó gặp nhiều khó khăn, thách thức. Thêm nữa, nhiệm kỳ qua, có sự thay đổi về mô hình tổ chức bộ máy và sự biến động về nhân sự, nhất là khi sáp nhập Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã ảnh hưởng đến công tác tổ chức cán bộ. Song, với sự đoàn kết, quyết tâm, trách nhiệm, Đảng bộ Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Đảng ủy Công an tỉnh đã làm tốt công tác nắm và dự báo tình hình an ninh, trật tự. Từ đó có sự chủ động trong việc tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các nghị quyết liên tịch, kế hoạch liên ngành trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Đảng ủy cũng đã lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, phương án, đề án, kế hoạch công tác lớn về bảo đảm an ninh quốc gia. Chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Trong nhiệm kỳ, đã chỉ đạo đấu tranh, khởi tố, điều tra 3 vụ, 5 bị can về các tội danh xâm phạm an ninh quốc gia, qua đó đã tác động mạnh, ngăn ngừa và giảm thiểu hoạt động chống đối của số đối tượng chính trị tại địa phương.

Đảng ủy cũng đã chỉ đạo lực lượng công an các cấp phát huy vai trò nòng cốt tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo 138 chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người. Đảng ủy đã ban hành 3 nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm trộm cắp tài sản; đấu tranh với tội phạm hình sự hoạt động theo băng, nhóm; lập hồ sơ đưa người vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc; chỉ đạo mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; xác lập nhiều chuyên án đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm hoạt động liên tỉnh, liên huyện, tội phạm lợi dụng mùa vụ, dịp lễ, tết đến địa phương gây án; tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, “núp bóng” doanh nghiệp... Đã chỉ đạo, triển khai các biện pháp đấu tranh đối với các loại tội phạm về tham nhũng, kinh tế, môi trường. Tham mưu giải quyết các vụ án theo kiến nghị của các Đoàn công tác - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, chỉ thị của Chính phủ trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới. So với nhiệm kỳ trước, số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm; trọng án khám phá đạt 100%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội khóa XI đề ra. Một số loại tội phạm được kiềm chế như tội phạm về kinh tế, tham nhũng; số vụ tội phạm về ma túy được phát hiện, bắt giữ cao hơn so với thời gian trước... Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được nâng cao; tỷ lệ xử lý, giải quyết đạt 96,4%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội khóa XI đề ra.

ĐỒNG CHÍ ĐOÀN VĂN VIỆT - PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH, TRƯỞNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƠN VỊ TỈNH LÂM ĐỒNG: Thành công lớn nhất mà Đảng bộ Công an tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị chuyên đề để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Để làm được việc đó, trước hết toàn Đảng bộ đã triển khai một cách quyết liệt và hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết công tác của ngành, đổi mới công tác lãnh đạo, quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tinh gọn bộ máy theo đề án của Bộ Công an đó là “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Trên từng lĩnh vực công tác chuyên môn cũng có sự chuyển biến, giữ vững an ninh chính trị, chủ động đấu tranh có hiệu quả với nhiều đối tượng, hội - nhóm phản động, làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn, chủ động đấu tranh từ xa nên đã kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội, tai nạn giao thông. Đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đặc biệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì Nhân dân phục vụ”. Với những thành tích đã đạt được, tin tưởng toàn Đảng bộ sẽ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng như Nghị quyết Tỉnh Đảng bộ, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng một cách hiệu quả nhất và trước mắt là bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. PV: Thưa đồng chí, Công an tỉnh đã có những giải pháp đột phá gì để đạt được những kết quả nêu trên?

Đại tá LÊ VINH QUY: Những kết quả đạt được 5 năm qua, trước tiên phải nói đến sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự quan tâm phối hợp, giúp đỡ của các cục nghiệp vụ, các sở, ban, ngành và Nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Điểm nhấn trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 mà Đảng bộ Công an tỉnh đạt được là triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, trong đó thực hiện nghiêm quy định nêu gương đối với người đứng đầu, lãnh đạo, chỉ huy. Việc tổ chức sinh hoạt đều đặn, lồng vào đó là triển khai học tập các nghị quyết của Đảng cấp trên, nên việc nắm bắt cũng như chỉ đạo công tác chuyên môn sát hơn và kịp thời hơn. Trên cơ sở nguyên tắc, nhiệm vụ chuyên môn phải được thực hiện dựa trên Nghị quyết của Đảng bộ, nên Đảng bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác từng tháng và có đánh giá kết quả đạt được để xây dựng phương hướng cho thời gian tiếp theo. Việc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cũng được Đảng bộ đặc biệt quan tâm nên đã kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên, từ đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của đơn vị.

Tiếp đó, trong lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy đảng luôn bám sát quy chế, quy định, mở rộng dân chủ nội bộ... tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất cao. Điều đáng tự hào là Đảng ủy Công an tỉnh đã phát huy được sức mạnh và trí tuệ của tập thể, xây dựng được một Đảng ủy đoàn kết, thống nhất. Nhiệm kỳ qua, có thể thấy công tác chỉ đạo của các cấp ủy đảng luôn có sự đổi mới, sát thực tế, sát công việc, xác định trọng tâm, trọng điểm trên từng lĩnh vực để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nghị quyết. Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, chấp hành nghiêm điều lệnh, mệnh lệnh, quy trình, chế độ công tác, nỗ lực phấn đấu vươn lên, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chụp hình lưu niệm với Ban Giám đốc Công an tỉnh và Công an huyện Đức Trọng. Ảnh: Lê Tiến

PV: Thưa đồng chí, thời gian tới, dự báo tình hình ANTT sẽ còn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm” cho thấy Đảng bộ Công an tỉnh cũng đã xác định các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể. Xin đồng chí cho biết nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới mà Đảng ủy Công an tỉnh đề ra?

Đại tá LÊ VINH QUY: Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy sẽ tập trung vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy đối với các mặt công tác công an; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo cơ cấu đội ngũ công an ở 4 cấp, tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu và công an cơ sở; quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm trong lực lượng; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Đặc biệt, Đảng ủy Công an tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp. Tập trung chỉ đạo, xây dựng mới, bổ sung và thực hiện Quy chế làm việc của các cấp ủy, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức Đảng công an các cấp theo hướng bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở, “nói đi đôi với làm”; nâng cao trình độ khoa học công nghệ trong công tác lãnh đạo, điều hành. Củng cố, nâng cao chất lượng cơ quan tham mưu cho cấp ủy và lãnh đạo công an các cấp, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, sơ, tổng kết các chuyên đề công tác lớn để đúc rút kinh nghiệm trong lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Tiếp nối truyền thống của Đảng bộ Công an Lâm Đồng, thực hiện tốt phương châm đề ra: “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm”, Đảng bộ Công an Lâm Đồng sẽ quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

PV: Xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian trở lời phỏng vấn Báo Lâm Đồng!

Quang cảnh phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Lâm Đồng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Lê Tiến

NGUYỄN NGHĨA (thực hiện)