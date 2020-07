CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ BẢO LỘC NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Trong không khí toàn Đảng, toàn quân và toàn dân TP Bảo Lộc đang hướng về Đại hội Đảng bộ TP Bảo Lộc lần thứ VI, nhiều đảng viên cao tuổi ở Bảo Lộc đã nỗ lực cống hiến trên mọi lĩnh vực, góp sức xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ông Nguyễn Hữu Trung

ÔNG NGUYỄN HỮU TRUNG:

“Chú trọng phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất”

Là Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi, Tổ trưởng Tổ hòa giải Tổ dân phố 16, Phường II, ông Nguyễn Hữu Trung (74 năm tuổi Đảng) nhận định, những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, bộ mặt TP Bảo Lộc phát triển khá đồng bộ và khang trang hơn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Công nghiệp, thương mại, dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực, đã thực sự đem lại cuộc sống ấm no cho Nhân dân. Nhờ đó, đến nay, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 2, 3 lần so với trước đây.

Ông Nguyễn Hữu Trung kỳ vọng và tin tưởng rằng, Đại hội Đảng bộ TP Bảo Lộc lần này sẽ tiếp tục đưa ra những chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp, đặc biệt, đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, chú trọng nâng cao sản xuất và chế biến trà, cà phê, tơ lụa; đồng thời, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, góp phần nâng cao giá trị sản xuất và đưa kinh tế địa phương phát triển ngày càng vững chắc.

Bà Lưu Thị Thanh An

BÀ LƯU THỊ THANH AN:

“Cần làm tốt công tác quản lý quy hoạch, bảo vệ không gian xanh của thành phố”

Bà Lưu Thị Thanh An (gần 55 năm tuổi Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Bảo Lộc, nay là Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Lâm Đồng kiêm Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam TP Bảo Lộc) nhận định, qua hơn 20 năm từ thị xã lên thành phố, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của chính quyền, đến nay Bảo Lộc đã có sự phát triển vượt bậc, khá toàn diện trên mọi lĩnh vực, hạ tầng cơ sở tương đối hoàn chỉnh và đồng bộ, kinh tế - xã hội phát triển ổn định và việc ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất đã được chú trọng.

Bên cạnh những tín hiệu vui về sự phát triển chung của thành phố, bà Lưu Thị Thanh An mong muốn và kỳ vọng ở Đại hội nhiệm kỳ tới là những thế hệ trẻ, trí thức cao dưới sự lãnh đạo của Đảng cần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực, nhất là quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, bảo vệ cảnh quan môi trường, khí hậu mát mẻ trong lành của thành phố.

Đặc biệt, Bảo Lộc trở thành điểm du lịch nghỉ dưỡng, giữ gìn môi trường cảnh quan xanh sạch, những vẻ đẹp hiền hòa vốn có của TP Bảo Lộc và là điểm đến hấp dẫn, lý tưởng của du khách.

Ông Bùi Đình Phàn

ÔNG BÙI ĐÌNH PHÀN:

“Phải quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng”

Là đại tá và nhiều năm công tác trong ngành Quân đội, sau khi nghỉ hưu ông Bùi Đình Phàn (66 năm tuổi Đảng) luôn gương mẫu, năng nổ, tích cực tham gia hoạt động xã hội tại địa phương. Ông hiện là Chi hội phó Chi hội Cựu giáo chức, Chi hội phó Hội Người cao tuổi Tổ dân phố 11, Phường II (TP Bảo Lộc). Với trách nhiệm người cán bộ, đảng viên, ông Phàn đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến trong công tác xây dựng Đảng; đóng góp về phương pháp làm việc, nội dung, điều hành đối với cán bộ trẻ.

Ông Phàn nhấn mạnh: Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội. Vì vậy, ông mong rằng, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ TP Bảo Lộc cần chú trọng rà soát lại đội ngũ cán bộ thành phố cũng như cấp ủy đảng có uy tín, chất lượng để Đại hội lựa chọn được người lãnh đạo tốt, có tâm huyết và biết quan tâm sâu sát Nhân dân.

NDONG BRỪM