Thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ xã Liêng Srônh (huyện Đam Rông) đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Địa phương luôn bám sát, trực tiếp về các thôn nhằm tiếp xúc, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Liêng Srônh trước nay được biết đến là xã có địa bàn rộng, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 75% tổng số dân toàn xã. Phần lớn người dân làm kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp và lâm nghiệp, nên đời sống còn nhiều khó khăn. Theo đó, việc đưa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng vào đời sống đã từng bước nâng cao nhận thức của từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân xã Liêng Srônh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Liêng Srônh cho biết, thành công lớn nhất trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 là vấn đề xóa đói giảm nghèo có nhiều chuyển biến tích cực. Là xã có xuất phát điểm thấp, tuy nhiên, trong những năm qua, địa phương đã phối hợp tích cực đến các thôn tập trung vào việc chuyển dịch giống cây trồng, vật nuôi và áp dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất. Chính những điều ấy, kinh tế xã ngày càng có nhiều khởi sắc, đời sống của bà con có nhiều đổi thay.

Tính đến giữa năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo ở Liêng Srônh còn 19,73%, giảm 11,97% so với năm 2018.

Song song việc hoàn thành và xây dựng các phong trào thi đua nổi bật, xã Liêng Srônh triển khai thực hiện đồng bộ nhiều mô hình như: Khu dân cư bảo đảm an toàn giao thông, khu dân cư bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu (cam kết xử lý rác thải, không phá rừng), tương trợ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gắn sáng, xanh sạch, đẹp, hay thắp sáng đường quê, trồng dâu nuôi tằm… mang lại hiệu quả cao. Do đó, trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã đạt 15,1%, thu nhập bình quân đầu người 31 triệu đồng/năm, tăng 11,5% so với năm trước đó.

Song hành với việc phát triển kinh tế trong toàn xã, để Chỉ thị 05 phát huy hiệu quả, Đảng ủy, chính quyền địa phương đã cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, gắn với nhiệm vụ, công việc được giao và lấy đó làm một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm.

Là một trong những thôn đang là điểm sáng của xã Liêng Srônh, Thôn 2 hiện tại có 360 hộ, trong đó đồng bào DTTS chiếm 65%. Theo đó, tổng số đảng viên trong thôn là 10 đồng chí, trong đó có 6 đồng chí là đồng bào DTTS luôn tổ chức sinh hoạt hàng tháng để rút kinh nghiệm.

Ông K’Tăm - Bí thư Chi bộ Thôn 2 cho biết: “Tại các buổi sinh hoạt, các đảng viên trong chi bộ luôn đóng góp các ý kiến, đưa ra nhiều giải pháp thiết thực như: Tích cực vận động người dân trong thôn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; mở rộng diện tích làm đường bê tông ngõ xóm; làm tốt công tác vệ sinh môi trường... Trước đây, do nhận thức của một số hộ dân còn hạn chế nên tình trạng rác thải sinh hoạt vẫn còn vứt bừa bãi, chưa để đúng nơi quy định gây mất vệ sinh môi trường”.

Sau khi được tuyên truyền, vận động, các hộ dân trong Thôn 2 đã có ý thức tự giác, phân loại rác thải sinh hoạt ngay từ trong nhà trước khi đưa ra khu tập trung, rãnh thoát nước thải để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Thôn 2 vận động được 53 hộ hiến đất làm đường, với hơn 600 ngày công xây dựng nông thôn mới, 100% tuyến đường ngõ xóm trong thôn đến nay đã được bê tông hóa,... đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng được cải thiện” - ông K’Tăm nói.

Theo đồng chí Lê Ích Nghĩa - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đam Rông nhận xét, trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, Thường trực Huyện ủy đã có 48 cuộc thăm, làm việc trực tiếp tại các thôn, khu dân cư trên địa bàn toàn huyện để nắm bắt được những tâm tư, tình cảm của người dân địa phương. Thay vì trước đây, người dân có nhiều thắc mắc cần được trả lời, giải quyết thì phải chờ đợi, nhưng sau khi thực hiện việc tăng cường công tác về từng thôn, buôn, làng, xã thì những vấn đề đó có thể giải quyết trực tiếp ngay tức thời.

Còn Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Thị Thu Hiền cho hay, trong thời gian tới, UBND xã tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng sát với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm của từng cơ quan, đơn vị trong xã.

THÂN THU HIỀN