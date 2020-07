(LĐ online) - Ngày 17/7, Thành uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Lạt tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Đà Lạt lần thứ VI (2020 - 2025); tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020; tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình của thành phố trong 5 năm qua.

Các đơn vị trường Mầm non Anh Đào và tập thể “Nhân dân và cán bộ Phường 2” nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ

Tham dự Đại hội Thi đua yêu nước có đồng chí Trần Duy Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Huỳnh Thị Thanh Xuân – Ủy viên Ban Thường Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Lạt, đồng chí Tôn Thiện San - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, cùng đông đủ đại diện các sở, ngành liên quan và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Đà Lạt luôn phát huy tinh thần sáng tạo, năng động, chung sức chung lòng, vượt qua khó khăn thử thách, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể được quan tâm và ngày càng vững mạnh. Những phong trào thi đua với nội dung thiết thực và hình thức tổ chức phong phú đã động viên và thu hút được đông đảo đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tham gia, là động lực quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, an ninh chính trị được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo.

Qua tổ chức phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiên tiến được tôn vinh, được các cấp, các ngành khen thưởng. Các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực kinh tế, đời sống đã có sức lan tỏa nhanh và khơi dậy, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc trong các tầng lớp nhân dân.

Phát biểu bế mạc Đại hội Thi đua yêu nước, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt Tôn Thiện San nhấn mạnh: Năm 2020 là năm kết thúc thực hiện kế hoạch 5 năm (2015 – 2020), năm diễn ra nhiều phong trào thi đua và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương. Do đó, công tác thi đua năm 2020 đòi hỏi ở mỗi chúng ta phải ra sức thi đua, tổ chức động viên đông đảo quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng phong trào thi đua tại địa phương, thu hút quần chúng vào phong trào thi đua trong công tác, trong học tập, lao động, sản xuất; từ đó thực hiện tốt những nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương. Để tiếp tục vượt qua khó khăn thách thức, duy trì tốc độ phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, cần tập trung sự nỗ lực, cố gắng hơn nữa của các cấp, các ngành và các địa phương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Tôn Thiện San chỉ đạo: Các ngành, các cấp, đơn vị, địa phương trong toàn thành phố cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các đoàn thể trong việc phát động, tổ chức phong trào thi đua. Tập trung đổi mới, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng toàn diện phong trào thi đua yêu nước cả về nội dung, hình thức nhằm lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020 của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng, học tập nhân tố điển hình tiên tiến rộng khắp trong cán bộ, công chức, viên chức và toàn dân theo phương châm “Mỗi cơ sở một điển hình, mỗi phong trào một gương sáng” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xác định mục tiêu của phong trào thi đua thật cụ thể, thiết thực, rõ ràng, sát với tình hình thực tế, có chủ đề cho từng giai đoạn thi đua, hình thức thi đua phải đa dạng, phong phú phù hợp với từng đơn vị, địa phương.

Dịp này, tập thể “Nhân dân và cán bộ Phường 2” và Trường Mầm non Anh Đào vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; cô Trần Như Diệu – Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 5 đã vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Tập thể “Nhân dân và cán bộ thành phố Đà Lạt”, xã Xuân Trường, Phòng Tài Chính Kế hoạch Đà Lạt, Trường Tiểu học Lam Sơn và Trường Tiểu học Nam Hồ vinh dự được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; 15 cá nhân được công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 24 tập thể đạt lao động xuất sắc và 11 cá nhân tiêu biểu được UBND tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc 5 năm qua.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh

NGUYỆT THU