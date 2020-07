(LĐ online) - Ngày 16/7, HĐND huyện Bảo Lâm khóa V tổ chức kỳ họp lần thứ 11, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu và triển khai phương hướng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Nhi, Phó Bí thư huyện ủy Bảo Lâm, Chủ tịch HĐND huyện Khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 phát biểu khai mạc Kỳ họp lần thứ 11

Báo cáo tại Kỳ họp cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2020, huyện Bảo Lâm đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được 98,6 tỷ đồng, đạt 63% dự toán giao, tăng 33% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương là 426,1 tỷ đồng, đạt 53% so với dự toán giao. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 85 triệu USD. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng (dưới 5 tuổi) còn 12,4%. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn 1,14%. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 83,7%. Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng điện lưới đạt 99,6% và tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 96,5%.

Huyện Bảo Lâm cũng duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 54%. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm còn 2,3%, trong đó, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn 4,94%. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện Bảo Lâm đã có 10/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Bảo Lâm cũng đã duy trì 14/14 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững. Công tác quản lý điều hành của bộ máy chính quyền các cấp có nhiều chuyển biến tích cực, công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm thực hiện.

Toàn cảnh Kỳ họp lần thứ 11 HĐND huyện Bảo Lâm khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Bảo Lâm vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 nên tốc độ phát triển kinh tế của huyện chậm so với cùng kỳ, các ngành, lĩnh vực như hoạt động xuất khẩu, thương mại, dịch vụ bị ảnh hưởng rõ rệt; giá cả một số mặt hàng nông sản không ổn định và ở mức thấp; dịch bệnh trên đàn vật nuôi diễn biến phức tạp; công tác quản lý bảo vệ rừng tuy giảm về số vụ nhưng còn diễn biến phức tạp; tỷ lệ thực hiện và giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện đạt thấp, tiến độ triển khai xây dựng một số công trình trọng điểm chưa đạt kế hoạch đề ra cũng như đời sống của một bộ phận Nhân dân còn khó khăn.

Tại Kỳ họp, các đại biểu xem xét, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo, tờ trình, nghị quyết; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri góp ý trước kỳ họp thứ 11; báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2019; thông qua các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020; Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Bảo Lâm đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Lộc An, huyện Bảo Lâm đến năm 2035; Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm đến năm 2035; đồng thời, miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên UBND huyện Bảo Lâm khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

