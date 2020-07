HĐND huyện Đạ Tẻh khóa VII tiến hành kỳ họp thứ 15

(LĐ online) - Ngày 28/7, HĐND huyện Đạ Tẻh khóa VII đã tiến hành kỳ họp thứ 15 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp cho 6 tháng còn lại.

Chủ tọa kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; báo cáo công tác đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và một số báo cáo, tờ trình khác.

Theo báo cáo của UBND huyện Đạ Tẻh, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 tiếp tục có sự phát triển. Nhiều chỉ tiêu đạt khá so với kế hoạch và tăng trưởng so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục có sự phát triển ổn định, các mô hình sản xuất công nghệ tiếp tục được nhân rộng và mang lại hiệu quả kinh tế khá. Các hoạt động văn hóa diễn ra sôi nổi. Công tác phòng chống dịch Covid – 19 được triển khai quyết liệt, kịp thời. Đến nay, trên địa bàn huyện chưa phát hiện trường hợp nghi nhiễm Covid-19, không có trường hợp đã và đang thực hiện cách ly xã hội. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân ổn định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 15 HĐND huyện Đạ Tẻh khóa VII

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tới tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện. Hoạt động lưu thông hàng hóa bị ảnh hưởng dẫn đến giá cả một số mặt hàng nông sản giảm sâu so với thời điểm đầu năm. Một số lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bị tạm dừng hoạt động gây ảnh hưởng tới tâm lý đời sống của người dân. Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất chăn nuôi còn chậm. Công tác quản lý và bảo vệ rừng tuy đã được tăng cường nhưng tình trạng phá rừng vẫn còn xảy ra. Tình hình vi phạm an ninh trật tự xã hội diễn biến phức tạp.

Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020, trong 6 tháng cuối năm, các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; trong đó, tăng cường chỉ đạo thực hiện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2020; tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 02/01/2020 về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện đã nghe các cơ quan Nhà nước báo cáo giải trình về vấn đề mà đại biểu quan tâm. Chủ tịch UBND huyện báo cáo giải trình, tiếp thu các ý kiến của đại biểu về vấn để chủ yếu thuộc trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của UBND huyện trong 6 tháng đầu năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Kỳ họp cũng đã thông qua dự thảo các Nghị quyết gồm: Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019; Nghị quyết về sử dụng kết dư ngân sách năm 2019; Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình dự án nhóm C quy mô nhỏ trên địa bàn huyện Đạ Tẻh (đợt 2) năm 2020; Nghị quyết về điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2020; Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2021 của HÐND huyện.

ĐÔNG ANH