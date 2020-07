Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 26:

(LĐ online) - Sáng 13/7, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị lần thứ 26 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Hội nghị do các đồng chí: Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đoàn Văn Việt – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng; Trần Đức Quận – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến phát biểu kết luận hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2020, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 tác động đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực nhưng tình hình kinh tế - xã hội của Lâm Đồng vẫn duy trì ổn định, đạt được một số kết quả tích cực. 6 tháng đầu năm 2020, tổng sản phẩm trong nước (GRDP - giá so sánh 2010) tăng 0,51% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 326 triệu USD, bằng 40,8% so kế hoạch, giảm 11,6% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 4.485 tỷ đồng, bằng 54,2% dự toán Trung ương, bằng 48,3% dự toán địa phương, tăng 9,2% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách địa phương đạt 10.390,7 tỷ đồng, bằng 72,2% dự toán địa phương, tăng 11,6% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 7.319,4 tỷ đồng, bằng 50,7% dự toán địa phương, tăng 13,8% so cùng kỳ. Khách du lịch đến Lâm Đồng 6 tháng qua đạt 1,87 triệu lượt, giảm 49,8% so cùng kỳ. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân ước đạt 83,35%, tăng 1,15% so với cùng kỳ.

Trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đến nay, Lâm Đồng có 95/111 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, 12 xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí, 4 xã đạt từ 12 – 14 tiêu chí; hai huyện Đơn Dương và Đức Trọng được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới; thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Trong 6 tháng qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội và an toàn giao thông trên địa bàn Lâm Đồng được đảm bảo.

Về công tác xây dựng Đảng, 6 tháng qua tiếp tục được cấp ủy đảng các cấp nghiêm túc thực hiện, đảm bảo tính dân chủ, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt, công tác tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở được tiến hành theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy Lâm Đồng. Tính đến ngày 6/7/2020, toàn Đảng bộ có 757/759 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành đại hội, đạt 99,74%. Trong đó, có 26/26 tổ chức cơ sở đảng được tiến hành đại hội điểm; 16/16 Đảng bộ cơ sở tiến hành đại hội thí điểm trực tiếp bầu bí thư cấp ủy (trong đó, 1 Đảng bộ trực tiếp bầu bí thư, phó bí thư Đảng ủy).

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, đánh giá, những kết quả đạt được, những khó khăn hạn chế trong các ngành, các lĩnh vực thời gian qua, đồng thời để xuất, kiến nghị những nhiệm vụ giải pháp thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt cũng đã khái quát, phân tích, làm rõ một số nội dung, chỉ tiêu đã thực hiện trên các lĩnh vực trong 6 tháng đầu năm 2020 và định hướng một số nội dung thực hiện thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 đã tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đời sống của Nhân dân trong tỉnh. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Trung ương, của Chính phủ và trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành, các cấp nên đã vượt qua giai đoạn khó khăn và thực hiện được mục tiêu vừa chống dịch vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến đề nghị, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước đã được kiểm soát khá tốt, tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trên thế giới còn diễn biến rất phức tạp; do vậy, các cấp ủy, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị không được chủ quan, xem nhẹ công tác phòng chống dịch bệnh; cần quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch; chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh; quyết tâm không để dịch bệnh xảy ra. Tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các giải pháp, cơ chế, chính sách về tài chính, an sinh xã hội để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, người lao động vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19. Hiện nay, bệnh bạch hầu đang diễn biến khá phức tạp ở khu vực Tây Nguyên, đề nghị các cấp ủy, chính quyền, nhất là ngành y tế cần chủ động các giải pháp để phòng ngừa hiệu quả, ứng phó kịp thời, không để dịch bệnh xảy ra và bùng phát trên địa bàn.

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị một số nội dung như: Cần tăng cường quảng bá, xúc tiến, đầu tư phát triển ngành du lịch Lâm Đồng; đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công; tăng cường thu ngân sách, chống thất thu, tiết kiệm chi; tăng cường rà soát quy hoạch, kiểm tra các dự án, nếu không khả thi sẽ có giải pháp cơ cấu lại; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội Đảng; hoàn thành các văn kiện để chuận bị báo cáo Bộ Chính trị; chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho đại hội Đảng, không đưa vào Ban Chấp hành những đồng chí không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có biểu hiện vụ lợi cá nhân, tiêu cực, tham ô; tăng cường kiểm tra, giám sát trong Đảng; phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội trong giám sát phản biện xã hội và tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước...

Đại biểu thảo luận tại hội nghị Toàn cảnh hội nghị

DUY DANH