• 47 tỉnh, thành phố giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông.

(LĐ online) - Sáng ngày 1/7, Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2020. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Chủ tịch uỷ Ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị tại thủ đô Hà Nội. Đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì hội nghị tại đầu cầu tỉnh Lâm Đồng.

Các đại biểu dự hội nghị tại đầu cầu tỉnh Lâm Đồng

Theo báo cáo tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm 2020, với sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cùng sự vào cuộc tích cực của các Bộ, ngành địa phương nên công tác bảo đảm TTATGT đã có những chuyển biến hết sức tích cực. Việc thực hiện Luật phòng chống tác hại của rượu bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt với sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của ngành công an, giao thông, các cơ quan báo chí và chính quyền địa phương trong chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền và cưỡng chế nên đã đem lại hiệu quả cao, khẳng định các văn bản trên là phù hợp với thực tiễn và có hiệu lực răn đe cao. Ý thức chấp hành quy định về nồng độ cồn của người dân được nâng cao và chuyển biến rõ rệt, vi phạm quy định về nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông giảm hẳn. Đặc biệt, là từ sau Tết Nguyên đán Canh Tý, cả nước tập trung ưu tiên thực hiện các giải pháp phòng, chống đại dịch Covid 19, tạm dừng, giãn, hoãn, nhiều hoạt động kinh tế, xã hội, giảm thiểu nhu cầu đi lại và các hoạt động vận tải không thiết yếu, nhu cầu và mật độ giao thông trên toàn quốc giảm rõ rệt. Bên cạnh đó, mặc dù trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong những tháng đầu năm, phải dàn trải tham gia chống dịch, nhưng lực lượng CAND vẫn tổ chức triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm TTATGT;thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế, nhất là trong hoạt động kiểm soát, xử lý vi phạm đối với vi phạm nồng độ cồn. Ngoài ra, Bộ GTVT đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc, chỉ đạo các Cục chuyên ngành, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện nhiều biện pháp cụ thể trong công tác phòng chống dịch Covid-19, đồng thời thực hiện nghiêm việc quản lý ATGT trong hoạt động kinh doanh vận tải, nâng cao an toàn kết cấu hạ tầng, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT, lối đi tự mở trái phép qua đường sắt.

Nhìn chung, tình hình TTATGT trên toàn quốc đã có nhiều chuyển biến tích cực, TNGT trong 06 tháng đầu năm 2020 đã giảm sâu nhất trong nhiều năm qua cả về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ (mức độ giảm số người chết vì TNGT sâu nhất trong nhiều năm trở lại đây (giảm 14,91%). Năng lực và chất lượng dịch vụ vận tải đường bộ, đường sắt và hàng không cơ bản đã đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cao điểm Lễ, Tết.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2020 (tính từ ngày 15/12/2019 đến 14/6/2020), toàn quốc xảy ra 6.790 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.242 người, bị thương 4.939 người. So với 6 tháng đầu năm 2019, số vụ TNGT giảm 1.595 vụ (giảm 19,02%), số người chết giảm 568 người (giảm 14,91%), số người bị thương giảm 1.419 người (giảm 22,32%). Có 47 tỉnh, thành phố trên toàn quốc giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông.

Tại Hội nghị, các địa phương cũng đã báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, nêu một số những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 và kiến nghị một số vấn đề liên quan đến Chính phủ, Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tưởng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chỉ đạo, từ nay đến cuối năm 2020 sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, như Kỷ niệm 75 năm thành lập Nước, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII… Do đó, nhằm góp phần tạo dựng điều kiện trật tự, an toàn phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng của mỗi địa phương và cả nước, các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện quyết liệt một số nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, phấn đấu mục tiêu kéo giảm 10% số vụ TNGT, số người chết, bị thương do TNGT so với năm 2019. Đặc biệt, các địa phương cũng cần có chuyên đề tập trung xử lý vấn đề về tải trọng và giải quyết dứt điểm các điểm đen tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông trong 6 tháng cuối năm.

NGUYỄN NGHĨA