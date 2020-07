Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Lâm Đồng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(LĐ online) - Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Nêu gương - Trách nhiệm”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Lâm Đồng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc vào sáng nay (23/7).

Quang cảnh đại hội Đến dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Bộ Công an có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía tỉnh Lâm Đồng có đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh uỷ; đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Trong phiên khai mạc diễn ra vào sáng nay, sau khi Đại hội nghe báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, đồng chí Đào Ngọc Cần - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đọc báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XI. Theo đó, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo toàn lực lượng cơ bản hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XI đề ra. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có nhiều chuyển biến tích cực. Đã tập trung vào công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, lập trường quan điểm cho cán bộ, đảng viên, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đại bộ phận cán bộ, đảng viên luôn nêu cao vai trò tiền phong, trách nhiệm, nêu gương, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy; kỷ cương, kỷ luật được giữ vững; các cấp ủy, tổ chức Đảng đoàn kết, thống nhất.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, những trường hợp sai phạm được xử lý nghiêm. Công tác thi đua, khen thưởng, chế độ chính sách được quan tâm chú trọng, tạo động lực để đảng viên, cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác.

Chủ động công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; không để hình thành tổ chức chính trị đối lập; không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, khủng bố, bạo loạn. Tập trung giải quyết có hiệu quả các vụ, việc phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự, nhất là đã chỉ đạo điều tra khám phá nhanh một số vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm ma túy... tạo niềm tin, uy tín của lực lượng Công an trong quần chúng nhân dân.

Đồng chí Đào Ngọc Cần - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống dịch bệnh Covid-19... được chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng Công an Nhân dân.

Công tác giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự được bảo đảm, đúng quy định. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đổi mới, nâng cao về chất lượng, hiệu quả, đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực. Công tác hậu cần- kỹ thuật có chuyển biến tiến bộ, phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác Công an.

Đại tá Lê Vinh Quy - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng

Từ kết quả đạt được nêu trên, Đảng bộ Công an Lâm Đồng cơ bản hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh mà Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, đóng góp tích cực, có hiệu quả trong giữ vững ổn định chính trị và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Báo cáo chính trị cũng thẳng thắn chỉ ra những nguyên nhân của những kết quả đạt được, những tồn tại trong nhiệm kỳ và nêu ra 4 bài học kinh nghiệm để từ đó phát huy những thành tựu, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam và lãnh đạo Bộ Công an dự Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, đặc biệt đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Lâm Đồng thời gian qua đã nỗ lực đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực, đời sống Nhân dân được nâng lên. Từ một tỉnh nghèo, Lâm Đồng đến nay đã nỗ lực phấn đấu để trở thành một tỉnh phát triển bền vững. Kết quả này có công đóng góp của lực lượng công an tỉnh Lâm Đồng.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo Đại hội

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, đồng chí Trung tướng biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Công an tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua, những kết quả đạt được của Đảng bộ Công an tỉnh trên nhiều lĩnh vực được Đảng uỷ Công an Trung ương đánh giá là to lớn, là những minh chứng cụ thể của lực công an Lâm Đồng đóng góp vào kết quả thực hiện Nghị quyết của ngành công an cả nước và của địa phương. Đồng chí cũng nêu 3 nhóm hạn chế khuyết điểm và chỉ đạo Công an tỉnh cần khắc phục và cũng gợi ý thêm một số nhiệm vụ Đảng bộ công an tỉnh cần quan tâm thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay mặt Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, đồng chí Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã có bài phát biểu tại Đại Hội. Đồng chí chúc mừng, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua và khẳng định rằng, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh đã phát huy được truyền thống của công an tỉnh nhà, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt phát biểu, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Công an tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, mục tiêu của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đặt ra trong nhiệm kỳ tới (2020 - 2025) là trở thành một tỉnh phát triển khá, để đạt được mục tiêu này, tỉnh rất cần sự ổn định về an ninh - chính trị. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, Đảng bộ Công an tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; đặc biệt quan tâm đến năng lực và sức chiến đấu của lực lượng công an; bám sát các nghị quyết của cấp trên để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ của ngành mình. Đặc biệt tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; quan tâm làm tốt công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc; chú trọng giải quyết các vấn đề dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn; phối hợp với lực lượng quân sự, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn với các tình huống đột xuất có thể xảy ra tại địa phương; tiếp tục rà soát bố trí lực lượng theo hướng tăng cường cho cơ sở, cho lực lượng trực tiếp chiến đấu theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 22…

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo báo cáo chính trị

Trong phiên chiều nay, Đại hội sẽ tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Bí thư Đảng ủy, Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh dự đại hội cấp trên.

