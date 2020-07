Kỳ họp thứ 13, HĐND TP Bảo Lộc khóa V

(LĐ online) - Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 17/7, Kỳ họp thứ 13, HĐND TP Bảo Lộc khóa V, đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn với nhiều nội dung mà cử tri và Nhân dân địa phương đặc biệt quan tâm.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 13, HĐND TP Bảo Lộc khóa V

Các đại biểu HĐND TP Bảo Lộc đã chất vấn về nhiều nội dung cử tri địa phương quan tâm, kiến nghị như: Tình trạng ngập lụt, lũ quét liên tục diễn ra trong mùa mưa những năm gần đây tại các địa phương như các xã Đại Lào, Lộc Châu, phường Lộc Tiến và B’Lao. Nguyên nhân là do lòng suối Đại Lào bị bồi lắng do tình trạng khai thác khoáng sản và bị người dân lấn chiếm làm thu hẹp dòng chảy; tình trạng ngập úng xảy ra tại các phường trung tâm thành phố như Phường 1, Phường 2 và phường Lộc Sơn trong mùa mưa những năm gần gây do hệ thống thoát nước xuống cấp hư hỏng; tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy, cờ bạc, băng nhóm xã hội đen gia tăng ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương; công tác quản lý và sử dụng đất công; việc đền bù, giải phóng mặt bằng tại dự án hồ Nam Phương 2; hành lang, mặt hồ tại nhiều hồ thủy lợi trên địa bàn TP Bảo Lộc bị lấn chiếm trái phép chưa được xử lý dứt điểm; tình trạng lấn chiếm hành lang, lòng lề đường buôn bán kinh doanh tại các chợ tự phát trên địa bàn TP Bảo Lộc còn diễn biến phức tạp, gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị; công tác thu gom, xử lý rác thải còn nhiều hạn chế tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, phát sinh dịch bệnh; nạn khai thác, san gạt đất trái phép xảy ra nhức nhối trên địa bàn; công tác giải quyết đơn khiếu nại còn bộc lộ nhiều hạn chế chưa đáp ứng nguyện vọng của nhân dân; việc phân lô, tách thửa đất nông nghiệp trên địa bàn TP Bảo Lộc còn nhiều bất cập… Đặc biệt, nhiều đại biểu đã chất vấn việc thu, chi và quản lý nguồn thu các khoản xã hội hóa tại các trường học trên địa bàn TP Bảo Lộc còn nhiều bất cập dẫn đến các sai phạm gây bức xúc trong Nhân dân…

Ông Đậu Công Hải – Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Bảo Lộc tiếp thu, trả lời chất vấn

Tại phiên chất vấn, ông Đậu Công Hải – Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Bảo Lộc đã thẳng thắn tiếp thu những bất cập đang xảy ra trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn mà đại biểu chất vấn. Đặc biệt là việc quản lý, xử lý các hành vi lấn chiếm lòng suối Đại Lào còn nhiều hạn chế. Công tác phối hợp kiểm tra, quản lý hoạt động khai thác, san gạt, phân lô, tách thửa đất nông nghiệp trên địa bàn chưa thật sự đồng bộ dẫn đến nhiều vụ việc sai phạm… Đồng thời, ông Hải nêu nhiều giải pháp để xử lý triệt để các hành vi lấn chiếm lòng suối, khai thác khoáng sản trái phép, nạo vét các con suối trên địa bàn đảm bảo thoát nước phòng, chống lũ quét, ngập lụt trong mùa mưa; tăng cường quản lý hành lang, mặt nước các hồ thủy lợi trên địa bàn nhằm xử lý, giải quyết triệt để các hành vi lấn chiếm trái phép…

Bà Phạm Thị Thanh Hương – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Bảo Lộc tiếp thu và trả lời chất vấn của các đại biểu HĐND TP Bảo Lộc tại kỳ họp

Bà Phạm Thị Thanh Hương – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Bảo Lộc đã tiếp thu, giải trình những vấn đề liên quan đến các khoảng thu xã hội hóa và quản lý tài chính trong trường học trên địa bàn. Bà Hương thừa nhận để xảy ra một số tồn tại, hạn chế trong trong quản lý tài chính tại các trường học trên địa bàn, một phần là trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Song, đơn vị đã kịp thời kiểm tra, thanh tra và phối hợp với các ngành chức năng xử lý triệt để các sai phạm; đồng thời, nêu lên một số giải pháp căn cơ trong công tác kiểm tra, giám sát thu, chi tài chính tại các trường học trong thời gian tới. Theo đó, Phòng sẽ tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về quản lý thu, chi tài chính cho đội ngũ kế toán và hiệu trưởng các trường học trên địa bàn; đề xuất UBND TP xem xét, luân chuyển đội ngũ kế toán tại các trường học theo định kỳ nhằm hạn chế tối đa những sai phạm về tài chính xảy ra trong trường học.

Ông Đoàn Kim Đình – Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của đại biểu tại kỳ họp

Đối với các vấn đề quản lý trật tự đô thị, xử lý rác thải, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ông Đoàn Kim Đình – Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc đã tiếp thu và giải trình các câu hỏi của các đại biểu HĐND. Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, phường nhanh chóng có kế hoạch cùng phối hợp giải quyết thấu đáo, triệt để các vấn đề tồn tại, yếu kém nhằm đáp ứng các nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Từ đó, tạo niềm tin để Nhân dân chung sức đóng góp kinh phí, trí tuệ xây dựng Bảo Lộc trở thành đô thị loại II vào năm 2025 và trở thành thành phố thông minh trong tương lai.

Ông Phùng Ngọc Hạp – Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 13, HĐND TP Bảo Lộc khóa V

Phát biểu bế mạc tại kỳ họp, đồng chí Phùng Ngọc Hạp – Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc khẳng định, những vấn đề các đại biểu chất vấn là nguyện vọng chính đáng của Nhân dân địa phương gửi gắm. Đây là những vấn đề lớn liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để xây dựng Bảo Lộc ngày càng phát triển.

Kỳ họp cũng đã biểu quyết thông qua nhiều dự thảo nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết về nội dung, chương trình hoạt động giám sát của HĐND TP năm 2021; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019; Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 và Nghị quyết về các chủ trương đầu tư các dự án nhóm C khởi công trong năm 2020.

Đại biểu chất vấn nhiều vấn đề cử tri đặc biệt quan tâm tại kỳ họp

KHÁNH PHÚC