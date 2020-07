KỲ HỌP THỨ 15 - HĐND THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

(LĐ online) - Ngày 8/7, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 15 - HĐND thành phố Đà Lạt khóa XI, dưới sự điều hành của bà Huỳnh Thị Thanh Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố Đà Lạt và các Phó Chủ tịch HĐND, chương trình chất vấn và trả lời chất được tiến hành với nhiều nội dung, vấn đề nóng được cử tri và Nhân dân Đà lạt quan tâm, bức xúc, kiến nghị.

Chủ tọa kỳ họp thứ 15 - HĐND thành phố Đà Lạt khóa XI

Trong đó đại biểu HĐND thành phố Đà Lạt chất vấn ông Võ Ngọc Trình - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt tập trung vào 4 nội dung như: Việc triển khai các quy hoạch dân cư trên địa bàn thành phố Đà Lạt như khu số 1 - phường 8, 5B - phường 3 và phường 4, khu dân cư Cao Bá Quát phường 6, khu ở số 6 - phường 11, khu quy hoạch dân cư Phạm Hồng Thái… rất chậm, kéo dài nhiều năm, ảnh hướng trực tiếp đến quyền lợi của Nhân dân cũng như quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Vậy nguyên nhân, trách nhiệm thuộc về ai và cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết. Giải pháp nào để đẩy nhanh tiến độ dự án sớm đưa các khu ở vào sử dụng.

Các đại biểu HĐND thành phố chất vấn về nhiều vấn đề cử tri quan tâm như quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng

Đại biểu Bùi Duy Đức chất vấn về vấn đề bất cập trong quy hoạch thành phố Đà Lạt, đại biểu chất vấn: Luật đất đai 2013 cho phép người dân thực hiện quyền của người sử dụng đất kể cả với đất trong quy hoạch. Nhiều người dân có đất xây dựng trong khu quy hoạch nhưng vẫn không được xây nhà ở gây khó khăn, không đảm bảo quyền lời chính đáng cho người dân.

Đại biểu Từ Hồng Hải chất vấn về vấn đề quy hoạch phục vụ công tác quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Đà Lạt giai đoạn 2015 - 2017 với tổng số 31 khu vực lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết. UBND thành phố Đà Lạt triển khai thêm 04 quy hoạch đó là “Điều chỉnh quy hoạch chi tiết trung tâm giao dịch hoa và khu dân cư - tái định cư Prenn” “Quy hoạch chi tiết làng hoa Xuân Thành, làng hoa Vạn Thành và bãi đậu xe Cam Ly”. Qua giám sát, công tác lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết cụ thể hóa quy hoạch chung (Quy hoạch 704) triển khai còn chậm, trễ thời hạn UBND tỉnh giao. Nay đã được 03 năm nhưng khối lượng công việc triển khai mới được một nửa, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố. Vậy Phía UBND thành phố cho biết nguyên nhân để chậm tiến độ trên và trách nhiệm thuộc về ai. Giải pháp nào để đẩy nhanh tiến độ quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trên địa bàn thành phố trong thời gian đến.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Võ Ngọc Trình giải trình cụ thể về các nội dung đại biểu chất vấn.

Một số đại biểu chất vấn về nhiều vấn đề tồn tại, bất cập trong quản lý nhà nước như: Việc cấp số nhà vẫn còn chậm và nhầm lẫn, sai sót ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân như quá trình giao dịch, tiếp nhận thư tín, liên lạc, giao dịch dân sự…Vấn đề lập bộ thuế còn sai sót như không đúng tên người sử dụng, sai sót về diện tích, không đúng địa chỉ, nhiều hộ đã đóng thuế đất 05 năm nhưng vẫn nhận thông báo nộp thuế hoặc có hộ đóng nhưng chưa nhận biên lai gây bức xúc trong Nhân dân. Nhiều vấn đề tồn tại trong sự phát triển ồ ạt các loại hình du lịch như môi trường, rác thải, có điểm thu tiền không bán vé, giá vé thì nơi cao nơi thấp, an ninh trật tự không đảm bảo… Thành phố có định hướng gì các mô hình du lịch canh nông, du lịch trải nghiệm hợp pháp, tránh tình trạng như điểm du lịch “Vườn Thượng Uyển bay”. Tình trạng ách tắc giao thông, kẹt xe , đậu đỗ xe theo ngày chẵn lẻ chấp hành chưa tốt, an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ... Đại diện Công an thành phố Đà Lạt, các Phó Chủ tịch thành phố đã có tiếp thu giải trình các vấn đề cử tri và đại biểu nêu. Đồng thời sẽ có chỉ đạo, khắc phục để đảm bảo quyền lợi của người dân.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt Tôn Thiện San tiếp thu giải trình kiến nghị cử tri và đề ra giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt Tôn Thiện San đã có giải trình tiếp thu về những ý kiến cử tri, đại biểu quan tâm và đề ra nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm. Chủ tịch thành phố nhấn mạnh: Tỷ lệ giải ngân cao, triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm đạt 54%, trong đó công ty CP Đô thị Đà Lạt và Ban Quản lý hạ tầng, một số tuyến đường đã thảm nhựa đưa vào sử dụng. Giao thông giảm cả 3 tiêu chí, an ninh trật tự giữ vững, triệt phá nhiều ổ ma túy lớn, công tác chi trả cho các đối tượng hộ cận nghèo, các đối tượng chính sách đạt 100%, 880 đối tượng vé số đều được chi trả.Bên cạnh đó, còn một số khó khăn, tồn tại như 5.499 hộ kinh doanh xin tạm nghỉ kinh doanh do dịch Covid-19, thu ngân sách chưa đạt yêu cầu. Lượng du khách là 1,8 triệu, giảm 44% so với cùng kỳ, công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ giảm. Trật tự xây dựng, đô thị, vệ sinh môi trường còn mặt chưa tốt. Thành phố tiếp thu và tăng cường quản lý hơn nữa, một mặt kêu gọi ý thức trách nhiệm của người dân. Về nông nghiệp, phát triển nhà kính nhà lưới vẫn còn tồn tại, chú trọng cải tạo giống, nuôi cấy mô, tập trung xây dựng thương hiệu “Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành” , “Dâu tây Đà Lạt, hồng Đà Lạt”. Tập trung định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch canh nông gắn với công tác quản lý như thế nào, vừa đảm bảo phù hợp quy hoạch lại vừa đảm bảo quyền lợi cho người dân. Đẩy mạnh các biện pháp kích cầu du lịch, đẩy mạnh thu hút du khách nội địa, tập trung các giải pháp trọng tâm đảm bảo thu ngân sách nhà nước. Về quy hoạch xây dựng đô thị Đà Lạt còn nhiều bất cập nhưng thành phố sẽ kiến nghị tỉnh, Trung ương có điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người dân. Tập trung phát triển trung tâm điều hành thông minh, số hóa các yếu tố, hướng đến phát triển Đà Lạt là thành phố thông minh.

Kỳ họp thứ 15 - HĐND thành phố Đà Lạt đã tiến hành biểu quyết thông qua các nghị quyết về nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 để toàn thành phố quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu nghị quyết đề ra và các nội dung liên quan khác. Trong đó, trọng tâm là giải pháp về thu ngân sách, nông nghiệp - nông lâm, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ - thương mại, quản lý đô thị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng…

NGUYỆT THU