Tăng cường phòng chống tội phạm và chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

(LĐ online) - Sáng 23/7, Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ về phòng chống tội phạm và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng chống tội phạm và chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại đầu cầu Lâm Đồng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng, có đồng chí Nguyễn Văn Yên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo 138 và 389 tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ, 6 tháng đầu năm, lực lượng công an đã phối hợp với các lực lượng liên quan làm tốt công tác phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm; đã kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội. Hầu hết các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đều được khẩn trương điều tra làm rõ. Theo đó, đã điều tra, khám phá gần 19.720 tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, đạt 84,04%; bắt 45.004 đối tượng; triệt phá trên 1.013 băng nhóm tội phạm các loại; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 2.886 đối tượng truy nã. Qua đó, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội, góp phần kéo giảm 8,4% số vụ tội phạm trật tự xã hội.

Về kết quả của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng trên cả nước đã phát hiện, xử lý trên 75.200 vụ việc vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, giảm 12% so với cùng kỳ. Tiến hành xử phạt, thu nộp ngân sách nhà nước 11.200 tỷ đồng; khởi tố trên 1.800 vụ/1.100 đối tượng. Trong đó, nổi cộm là các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với các mặt hàng như: Đông dược, hàng hóa tiêu dùng, đồ điện tử, xăng dầu, tội phạm về ma túy trên các tuyến biên giới, cửa khẩu đường bộ, đường biển…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định: Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả luôn được Đảng, Nhà nước, Chính phủ đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Trong những năm qua, công tác này đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, ổn định và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng thu ngân sách, bảo vệ quyền lợi và cuộc sống bình yên cho nhân dân. Tuy nhiên, tình hình tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả hiện vẫn diễn biến phức tạp. Bên cạnh các yếu tố khách quan như phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ngày càng tinh vi, liều lĩnh thì nguyên nhân chính vẫn là do công tác quản lý lõng lẽo, thiếu trách nhiệm của ngành chức năng.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành Trung ương và các địa phương cần phân tích, đánh giá khách quan những hạn chế, thiếu sót của từng ngành, từng đơn vị, địa phương để đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới.

THÂN THU HIỀN