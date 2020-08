CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU ĐẠT ĐƯỢC TRONG NHIỆM KỲ 2015 - 2020 1. Về sản xuất, kinh doanh và thực hiện trách nhiệm đối với xã hội: - Lợi nhuận đạt 9.198 tỷ đồng (tăng 5.486 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước). - Nộp ngân sách 7.334 tỷ đồng (tăng 4.284 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước). - Giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 8.000 lao động với mức thu nhập bình quân từ 4,5 triệu đồng đến 42 triệu đồng/người/tháng (tăng từ 11,3% - 30% so với nhiệm kỳ trước). - Đóng góp vào các quỹ từ thiện xã hội, đền ơn đáp nghĩa 124,570 tỷ đồng. 2. Về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể: - 95% đảng viên và trên 85% quần chúng được học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (đạt 100% so với Nghị quyết Đại hội đề ra). - Kết nạp 541 đảng viên mới, đạt 135% so với Nghị quyết Đại hội, trong đó có 346 đảng viên mới là đoàn viên, thanh niên, chiếm tỷ lệ 64% trên tổng số đảng viên mới được kết nạp (chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 50%). - Phát triển 8 tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra mỗi năm phát triển từ 1 - 2 tổ chức Đảng). - Công tác kiểm tra, giám sát: + Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối: Kiểm tra 64 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và 46 đảng viên; giám sát 40 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và 50 đảng viên (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra). + Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở đã kiểm tra 393 tổ chức Đảng và 2.236 đảng viên; giám sát 365 tổ chức Đảng và 2.750 đảng viên (đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra). - Kết quả xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm đều đạt và vượt theo Nghị quyết Đại hội các cấp thuộc Khối đề ra (60% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh/hoàn thành tốt nhiệm vụ, 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ). - Hàng năm có 90% các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh hoặc hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra).