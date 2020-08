Công an huyện Đạ Tẻh gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam

(LĐ online) - Sáng 17/8, Công an huyện Đạ Tẻh tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam và sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 521/QĐ- TTg, ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ, giai đoạn 2015 - 2020.

Lãnh đạo huyện Đạ Tẻh tặng hoa chúc mừng

Tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Đình Sô - Trưởng Công an huyện Đạ Tẻh đã thông qua diễn văn kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam, gần 35 năm thành lập huyện Đạ Tẻh và Thượng tá Nguyễn Công Điền - Phó Trưởng Công an huyện Đạ Tẻh đã thông qua báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 521/QĐ-TTg, ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, giai đoạn 2015 - 2020.

Theo đó, ra đời vào năm 1986 cùng với sự thành lập của huyện nhà, gần 35 năm qua, Công an huyện Đạ Tẻh luôn được lãnh đạo Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện quan tâm, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an huyện vững mạnh toàn diện. Lực lượng Công an Đạ Tẻh đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ do Đảng, ngành và Nhân dân giao phó.

Trong gần 35 năm trở lại đây, tại địa phương, tình hình kinh tế – xã hội tiếp tục phát triển. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng CAND và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ có những chuyển biển tích cực. Tình hình ANTT trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, ổn định, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp gây bị động, bất ngờ. Tuy nhiên, tình trạng an ninh chính trị, an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Trước tình hình đó, Công huyện đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT. Tham mưu có hiệu quả cho cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, không để xảy ra đột biến, bất ngờ, điểm nóng; tình hình trật tự an toàn xã hội luôn ổn định; phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông giảm, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng phát triển.

Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an huyện đã có nhiều thành tích nổi bất được các cấp, các ngành khen thưởng. Những năm qua, Đảng bộ Công an huyện đều đưoc công nhận là Đảng bộ TSVM, trong bình xét phong trào thi đua Vì ANTQ hàng năm đều đạt Đơn vị tiên tiến, Đơn vị quyết thắng; được nhận các hình thức khen thưởng nổi bật như: Được Chủ tịch nước tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 đối với 1 tập thể và 2 cá nhân; được Bộ Công an tặng 1 cờ thi đua dành cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì ANTQ cấp cơ sở và 1 cờ thi đua tặng đơn vị tiêu biểu 5 năm thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy (2008 – 2013); Thủ tướng Chính phủ tặng 1 Băng khen về "Thành tích trong công tác đảm bảo ANTT, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc"; Bộ Công an tặng 1 Bằng khen về thành tích 3 năm thực hiện cuộc vận động "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ"...

Thực hiện Đề án của Bộ Công an về việc bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, đến nay, Công an huyện đã tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, UBND huyện hiệp y để Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định điều động bố trí Công an xã chính quy tại 8/8 xã với 24 cán bộ, chiến sỹ.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Việt – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đạ Tẻh trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ

Tại lễ kỷ niệm, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích trong sự nghiệp đảm bảo ANTT tại cơ sở và thành tích trong thực hiện Quyết định 521/QĐ-TTg, ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ, giai đoạn 2015 – 2020 đã được Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh và Trưởng Công an huyện Đạ Tẻh tặng giấy khen.

Dịp này, Công an huyện Đạ Tẻh cũng đã tiến hành trao giải cuộc thi viết tìm hiểu về 75 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 -19/8/2020), 15 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005 - 19/8/2020). Theo đó, có 5 tác phẩm của các tác giả và nhóm tác giả được khen thưởng tại cuộc thi cấp huyện; tập thể Công an huyện – Huyện Đoàn Đạ Tẻh và nhóm tác giả Đinh Ngọc Nam, Nguyễn Ngọc Quốc Bảo, Nguyễn Lan Phương, Nguyễn Long Hoàng (cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Đạ Tẻh) đạt giải nhì cuộc thi cấp tỉnh.

Thượng tá Nguyễn Đình Sô - Trưởng Công an huyện Đạ Tẻh trao thưởng cho tập thể Công an huyện – Huyện Đoàn Đạ Tẻh đạt giải nhì cuộc thi viết tìm hiểu về 75 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam, 15 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ Thượng tá Nguyễn Đình Sô - Trưởng Công an huyện Đạ Tẻh trao thưởng cho nhóm tác giải là cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Đạ Tẻh đạt giải nhì cuộc thi viết tìm hiểu về 75 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam, 15 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ

ĐÔNG ANH